Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli litiga con Paolo Noise: cosa è successo

Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno litigato. Dopo Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni che hanno avuto un’accesa discussione per una scatoletta di cibo, anche i due amici hanno avuto alcune frizioni. Uno scontro nato da una cosa banale quello tra Paolo e Marco, visto che quest’ultimo avrebbe chiesto all’altro di fare qualcosa insieme perché si stavano annoiando, ma avrebbe ricevuto in risposta un rifiuto. Questa negazione avrebbe iniziato a scaldare gli animi tra i due…

Mazzoli e Noise litigano perchè uno vuol fare qualcosa, l’altro riposare

Due posizioni contrastanti perché Mazzoli, per sua stessa ammissione iperattivo, vorrebbe fare qualcosa con l’amico che invece vuole riposare. Insomma una questione piuttosto banale, dalla quale far scaturire una discussione. Un acceso scambio di vedute che, al momento, sembra aver allontanato i due. Non resta che vedere cosa succederà nelle prossime ore, se lo screzio si sanerà con una pacca sulla spalla o continueranno a stare ognuno per proprio conto.

Di certo i motivi, reali o meno, per litigare all’Isola dei Famosi non mancano. Vuoi per la fame, vuoi per la noia anche persone affiatate come Paolo e Marco hanno avuto uno scontro che gli appassionati del reality sperano si componga presto visto il legame che li unisce.

Si susseguono le liti all’Isola dei Famosi

Sta di fatto, però, che viste le condizioni in cui sono costretti a vivere i naufraghi, dopo lo scontro per le presunte razioni inique proposte da Helena che hanno provocato una furiosa lite, dopo la discussione tra Nathaly e Christopher – quest’ultimo ha accusato la sua compagna di isola di aver rubato il cibo – e ancora dopo i risentimenti tra Paolo e Marco che non hanno trovato l’accordo tra riposare e fare qualcosa, di litigi all’Isola dei Famosi ne vedremo ancora tanti. La tensione è palpabile e chissà se la diretta, lunedì, con la padrona di casa, Ilary Blasi, riporterà un po’ di pace, lunedì…