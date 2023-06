Isola dei Famosi 2023, Mazzoli smascherato da Corinne: cosa è successo in Honduras, anticipazioni stasera

L’Isola dei Famosi 2023 continua a regalare emozioni e polemiche tra i naufraghi, che si sfidano per la conquista della finale. Prima di abbandonare l’isola la scorsa settimana Corinne Clery, ha fatto una rivelazione choc, che ha lasciato il pubblico sgomento, su Marco Mazzoli. L’attrice francese ha infatti raccontato che lo speaker radiofonico le avrebbe fatto una richiesta particolare lontano dalle telecamere.

Isola dei Famosi 2023, la rivelazione di Corinne Clery su Marco Mazzoli

Durante una discussione sulle nomination con Marco, Pamela, Luca, Andrea e Cristina, Corinne Clery ha svelato la verità su Marco Mazzoli: l’attrice ha infatti dichiarato che il conduttore de Lo Zoo di 105 le avrebbe chiesto più volte di nominarlo. “Se è per questo anche io ti ho nominato e lo sai benissimo – ha detto la Clery – Io ti ho nominato quando me l’hai chiesto. Sì ti ho fatto un favore quando mi hai detto di nominarti. Infatti l’ho fatto perché me l’hai chiesto. […] Io sono felice e serena, se rimango sono contenta e se vado è uguale – ha continuato Corinne – Ho fatto un bel percorso e non mi recrimino nulla. La mia qui è stata proprio una bella esperienza. Qualsiasi cosa succeda a me va bene e la accetterò volentieri”. Marco Mazzoli è rimasto disarmato di parole davanti all’inaspettata uscita dell’attrice e poi ha aggiunto che per lui il reality è una seccatura. A quel punto Corinne, con un intento velatamente critico, gli ha chiesto: “Se tu dici che per te è stata una rottura perché non vai a casa?”. Il conduttore si è giustificato dicendo che resta in gioco per Paolo Noise: “Come mai rimango? Me l’ha chiesto Paolo con le lacrime e quindi resto”.

Altri colpi di scena della puntata

Le puntate de l’Isola dei Famosi 2023 ormai non mancano ogni volta di colpi di scena. I nuovi nominati della settimana sono Nathaly Caldonazzo, scelta tramite una catena di salvataggio, e Fabio dei Jalisse. Non sono mancati gli scontri tra i naufraghi. Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli, tanto per citarne due, hanno avuto un duro confronto/scontro con Helena Prestes, tra insulti e polemiche. Cristina Scuccia ha ricevuto un messaggio della madre che la scorsa settimana ha appreso in diretta la notizia della presenza di una persona speciale nella vita della figlia. “Non vedo l’ora di parlare con lei dell’amore che sta nascendo e che voglio ancora custodire”, ha detto la naufraga.

Insomma l’Isola dei Famosi 2023 continua a tenere incollati gli spettatori con le sue dinamiche e le sue emozioni. Una sfida all’ultimo respiro tra i naufraghi che si contendono il titolo di vincitore del reality. E questa sera andrà in onda un’altra imperdibile puntata!