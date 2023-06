Isola dei Famosi 2023, chi viene eliminato stasera 5 giugno 2023: anticipazioni e primo finalista

Dopo l’eliminazione definitiva di Corinne Clery e la decisione di chiudere, una volta per tutte, l’Isola di Santa Elena, stasera torna, in prima serata, l’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione, ancora una volta, Ilary Blasi. Tra mancanza di cibo, equilibri precari che vacillano, discussioni continue e naufraghi che hanno deciso di mettersi in gioco con un unico e preciso obiettivo: vincere. La finale del 19 giugno, d’altra parte, si avvicina e i riflettori sono tutti puntati sui concorrenti. E sulla puntata di stasera, quella del 5 giugno: chi verrà eliminato? E chi, invece, sarà il primo finalista di questa edizione?

Chi viene eliminato stasera tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci

Sono due i naufraghi a rischio eliminazione, proprio a un passo dalla finale. Da una parte la discussa e chiacchierata Nathaly Caldonazzo, che ha vissuto per diverse settimane sull’Isola di Sant’Elena, dall’altra Fabio Ricci dei Jalisse, che ha deciso di partecipare e di volare in Honduras con la moglie (e collega di lavoro) Alessandra. Chi dei due dovrà lasciare l’isola? Stando ai primissimi sondaggi, la favorita sembrerebbe essere la Caldonazzo: sarà davvero così?

Doppia eliminazione in Honduras?

Ma non finisce certo qui. Molto probabilmente questa sera, ora che la finale si avvicina, ci sarà una doppia eliminazione a sorpresa per i naufraghi. Tra prove continue, sfide e ricompense. Chi sarà a rischio? E come funzionerà? A spiegare tutto Alvin, direttamente dall’Honduras, mentre la Blasi sarà in studio con i suoi opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Chi sarà il primo finalista, cosa succederà stasera

Tra eliminazioni e sfide, stasera verrà decretato anche il primo finalista di questa edizione. Chi avrà questo ‘ruolo’ privilegiato? Stando ai sondaggi, il pubblico ama Helena e Nathaly, le due che sull’isola non sono tanto apprezzate. Strategia? Non ci resta che seguire la puntata, a partire dalle 21.30 circa su Canale 5, per scoprire cosa succederà!