Isola dei Famosi 2023, scontro tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni: ‘Fai l’uomo’, cosa è successo

Sarà la fame, sarà anche il sole, sta di fatto che il clima all’Isola dei famosi si fa sempre più incandescente. Le liti sono all’ordine del giorno e quella che è scoppiata tra Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo è solo l’ultima in ordine di tempo. Tutto è nato da una scatoletta di cibo aperta da Nathaly, mentre Christopher dormiva.

La lite tra Nathaly e Christofer per il ‘cibo rubato’

Tra i due naufraghi, tutti e due al momento sull’isola di Sant’Elena, è nata una questione di cibo. L’attore avrebbe nascosto alcune scatolette dicendo di non fidarsi più della showgirl che, secondo Leoni, avrebbe approfittato del fatto che lui stesse dormendo, per aprirne una e mangiare. Stizzita Nathaly ha buttato quattro scatolette nella sabbia.

Nonostante le spiegazioni della Caldonazzo, Leoni non ci sta e nasconde le scatolette

La Caldonazzo ha spiegato che era stata sopraffatta dalla fame e che ha mangiato perché non ce la faceva proprio più, mentre dal canto suo il suo ‘compagno’ su Sant’Elena ha dichiarato di aver fatto il possibile per dividere il cibo in modo che possa durare il più a lungo possibile. Ma la showgirl risentita, ha poi sostenuto nel confessionale che questa esperienza sull’isola di Sant’Elena la farà come se stesse da sola. “Perché ha bisogno di fare tutta questa sceneggiata, mortificandomi, quando io l’ho sempre difeso? È durato solo due giorni l’idillio. Continuo la mia Sant’Elena da sola come l’ho cominciata. Non ho bisogno di un vile così”.

La convivenza si annuncia difficile a Sant’Elena

Certo è che la tensione sull’isolotto è palpabile. Non sarà facile la convivenza tra i due dopo quest’episodio del ‘cibo rubato’ che ha indotto Christopher a nascondere il resto delle scatolette, in quanto ha spiegato che aveva razionato il cibo per farlo durare. Ma Nathaly ha ampiamente dimostrato di essersi offesa per la presa di posizione di Leoni.