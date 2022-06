Isola dei Famosi, a rischio il rinnovo: il reality torna su Rai 1? Cosa sappiamo

Il famoso programma targato Mediaset potrebbe essere giunto al capolinea. Quella in corso potrebbe essere l’ultima edizione. Questa è l’indiscrezione, non confermata, che circola sul web in questi giorni. La notizia verrà confermata?

L’Isola dei Famosi torna in Rai?

La notizia dell’ultima stagione dell’Isola dei Famosi sui canali Mediaset sembrerebbe essere stata lanciata da Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo. Nuovi scenari si aprono per il noto reality show: si parla di un probabile ritorno in Rai o, addirittura, il passaggio su piattaforme digitali. L’unico programma ad andare in onda nella prossima stagione televisiva di Mediaset sarebbe il Grande Fratello Vip, che ricomincerà a Settembre.

Accordi in scadenza

Nell’aprile dello scorso anno TvBlog aveva riportato la notizia dell’accordo raggiunto da Mediaset con Banijay, alla luce del successo riscosso dal reality. Sembrerebbe che sia stato chiuso un contratto di tre anni con la società che produce il programma ereditato da Magnolia, inglobata nel 2019. Il contratto, quindi, sarebbe in scadenza proprio quest’anno.

Nonostante gli ottimi ascolti del reality show, Mediaset starebbe pensando di “lasciare andare” l‘Isola dei Famosi: il programma più seguito di tutto l’attuale palinsesto. Sarà davvero così?

Leggi anche: Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Estefania e Lory? Sondaggi, percentuali e anticipazioni puntata