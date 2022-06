Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Estefania e Lory? Sondaggi, percentuali e anticipazioni puntata

Dopo una settimana e l’assenza del venerdì, torna l’appuntamento consueto del lunedì con l’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che tra meno di un mese giungerà al capolinea. Sì, perché il 27 giugno verrà decretato il vincitore di questa lunga edizione: chi avrà questo ‘privilegio’? Chi dei concorrenti riuscirà a resistere fino alla fine? E chi, invece, dovrà abbandonare il gioco e rischia l’eliminazione?

Lory Del Santo ed Estefania Bernal al televoto

A rischio eliminazione, quindi al televoto, ci sono due concorrenti, due grandi protagoniste di questa edizione del reality. Stiamo parlando di Lory Del Santo, che inizialmente ha deciso di partecipare con il giovane fidanzato Marco Cuculo, e di Estefania Bernal, la modella argentina che tanto ha fatto parlare e discutere per la sua presunta storia, poi rivelatasi finta, con l’altro naufrago Roger Balduino. Chi di loro dovrà lasciare il gioco lunedì e sbarcare su Playa Sgamadissima?

Chi si salverà?

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Estefania Bernal con il 50.51% di preferenze. Non troppo distante, però, Lory Del Santo con il 49.49%, quindi solo lunedì sera si saprà il nome della prossima concorrente che dovrà salutare gli amici e sbarcare su Playa Sgamada. E per entrambe non sarà certo la prima volta!

Soleil Sorge e Vera Gemma sbarcano in Honduras

I colpi di scena all’Isola dei Famosi non finiscono mai. E lunedì sera, molto probabilmente, in Honduras arriveranno due concorrenti, che hanno già partecipato al reality. Stiamo parlando di Soleil Sorge, grande protagonista dell’ultima edizione del GF VIP, e Vera Gemma, che l’anno scorso ha dimostrato a tutti, sull’isola, di avere un carattere forte e determinato. Come reagiranno gli altri naufraghi? E per quanto tempo dovranno vivere lì?