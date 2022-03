Isola dei Famosi, chi è stato eliminato

Isola dei Famosi, quale coppia è stata eliminata nel televoto di ieri sera? A sorpresa, infatti, è stato deciso che una coppia venisse rimandata subito indietro.

Sono state formate, tra i personaggi single, le coppie che avrebbero partecipato al programma. Ma poi, senza dirlo ai concorrenti, è stato annunciato il televoto che avrebbe eliminato due partecipanti. Solo alla fine è stato rivelato ai partecipanti che due di loro sarebbero stati mandati via.

La coppia prescelta

E il pubblico ha deciso che a rimanere sull’isola è quella formata da Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis

La coppia eliminata

La coppia eliminata quindi è stata quella formata da Jovana Djordjevic e Roger Balduino.

“Secondo me siamo stati eliminati noi perché Nicolas è più conosciuto in Italia”, ha detto Roger. “Forse è perché loro sono più simpatici”, ha rimarcato Jovana. “Ci siete rimasti male?” ha chiesto Ilary Blasi. “Sì, perché abbiamo fatto due giorni di viaggio per venire qui.

Ma Roger e Jovana non sono stati mandati in aeroporto, bensì a “Playa Sgamada”, un luogo “segreto” da dove forse potranno essere rimessi in gioco.