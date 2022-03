Isola dei Famosi 2022, le nuove coppie

Isola dei Famosi 2022, ecco le coppie che si sono formate durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Come sappiamo, in questa edizione si gioca in coppia. Ma alcuni concorrenti sono arrivati da soli. Ecco quali sono i vip giunti in Honduras senza nessuno al seguito:

Antonio Zequila

Blind

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Ilona Staller

Jovana Djordjevic

Roberta Morise

Marco Melandri

Nicolas Vaporidi

Roger Balduino

Tra loro, la prima coppia che si è fermata è quella tra Antonio Zequila e Floriana Secondi. A scegliere è stato Antonio, che ha avuto la possibilità di decidere chi, tra tutti gli altri concorrenti, avere con lui in coppia.

Le altre coppie si formeranno nel corso della puntata.