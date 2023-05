Isola dei Famosi, Cristina Scuccia parla della sua vita da suora: ecco cosa ha detto

Una delle concorrenti sicuramente più discusse e al centro dell’attenzione di questa nuova edizione de l’Isola dei Famosi è sicuramente Cristina Scuccia, conosciuta ai più come suor Cristina. Durante il reality sono emerse da parte della donna alcune confessioni rispetto a quella che pare essere a tutti gli effetti una “nuova vita”. A seguito dell’abbandono dell’abito da suora, la donna ha guardato il mondo con occhi nuovi. Ma cosa avrà detto?

Cosa ha detto Cristina Scuccia sulla sua vita all’ Isola dei Famosi

Nel corso di alcune confessioni emerse nel reality. la Scuccia ha raccontato di come sia cambiata la propria vita e quale sia stata la prima cosa che ha fatto una volta tolto l’abito da suora. In merito ha detto di aver preso la macchina e di aver guidato a lungo, per chilometri e chilometri. Viaggio che l’ha aiutata nell’acquisire consapevolezza della sua nuova vita. Attraversando in auto strade e paesaggi, è scattata in lei la voglia di vedere posti nuovi con i suoi occhi nuovi.

Le confessioni

“La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro. Poi, subito ho fatto un viaggio a Barcellona dove ho percorso chilometri in bici” ha raccontato la ex suora che poi ha aggiunto: “L’aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico. Io ho capito che il convento non era il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente”. Queste le parole della donna che si è lasciata andare ad alcune “confessioni” nel corso della trasmissione e alla presenza degli altri compagni di viaggio. Le sue parole mettono nero su bianco le riflessioni di una giovane ragazza che aveva dapprima intrapreso una strada radicale ma che ad un certo punto ha deciso di abbandonare per dedicarsi a qualcosa di diverso.