Isola dei Famosi, anticipazioni puntata stasera: sorpresa per Marco Mazzoli e Paolo Noise, le mogli in Honduras

Ci siamo, tutto pronto per una nuova puntata de l’Isola dei Famosi! Anche se è iniziata da poche settimane, le vicissitudini dei naufraghi continuano a regalare emozioni ai telespettatori. Anche questa sera, infatti, la padrona di casa Ilary Blasi, accompagnata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi, è pronta a destreggiarsi tra le avventure dei concorrenti. E i colpi di scena non mancheranno. Secondo i rumors la puntata di stasera sarà caratterizzata da alcune interessanti sorprese. Cosa dovremo aspettarci? Ecco qualche anticipazione di quello che vedremo.

Le anticipazioni della puntata de l’Isola dei Famosi di stasera 8 maggio 2023

Stando alle indiscrezioni raccolte da TvBlog, proprio nella puntata di stasera il naufrago Marco Mazzoli riceverà una sorpresa. Solo pochi giorni fa, l’uomo aveva rivelato in diretta tv di aver sposato sua moglie a Miami e non ha mai fatto mistero del fatto che la donna ha sempre sognato delle nozze da favola, motivo per il quale il naufrago ha promesso davanti a tutti che appena farà rientro dall’Isola organizzerà un bellissimo matrimonio con la sua dolce metà. Ora, al centro della sorpresa di questa sera ci sarà proprio lo speaker radiofonico che potrà riabbracciare sua moglie, la quale gli farà promettere davanti a tutti che appena finita l’avventura organizzerà il loro matrimonio da favola.

Il malore di Paolo Noise (ma non solo)

Ma le sorprese non sarebbero finite. Infatti, sempre nella puntata che si appresta ad andare in onda, anche il naufrago Paolo Noise potrà riabbracciare sua moglie. Quest’ultima pare infatti aver deciso di andare fino in Honduras per cercare di risollevare il morale al marito che in questi ultimi giorni è stato vittima di un malore. Malore che lo ha costretto ad abbandonare momentaneamente Cayo Cochinos per farsi controllare da un medico.