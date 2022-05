Isola dei Famosi: le nuove naufraghe sono Soleil e Vera Gemma

Isola dei Famosi. Colpi di scena, novità e sorprese a non finire. Questo sembra essere, dunque, il vero punto di forza del programma L’Isola dei Famosi, che non finisce mai di stupire il proprio pubblico di riferimento.

Il prolungamento del programma dichiarato da Mediaset

Il primo, scoperto già qualche giorno fa, ha letteralmente mandato in euforia tutti i telespettatori: il prolungamento del reality, che avrà come nuova fine gli ultimi giorni di giugno.

In un primo momento, infatti, la fine dello show era stato fissato per lunedì 23 maggio, ma la produzione ha deciso di rinviare la finale al 27 giugno, in base anche al grande successo mediatico che sta avendo in queste ultime puntate.

Altre novità in arrivo sull’Isola

Ma non è l’unica novità. Ci saranno forse dei ritorni, dei nuovi ospiti e dunque nuove trame nell’intreccio già intricato dei diversi concorrenti che fanno parte dell’Isola e che già da qualche tempo hanno preso confidenza con la location esotica di quest’anno in Honduras.

Due donne in arrivo: Vera Gemma e Soleil Sorge

Infatti da qualche giorno si vocifera qualcosa di ancora più sorprendente. Informazioni non ancora confermate, rumori relativi al ritorno di due donne molto amate nel mondo della televisione. Secondo le indiscrezioni dell’ultimo minuto e a diverse fonti, a fare ritorno in Honduras saranno Vera Gemma e Soleil Sorge.

Non corre buon sangue tra le due

Entrambe hanno già vissuto l’esperienza di questo reality ma, a quanto pare, non hanno avuto modo di vivere l’esperienza come avrebbero desiderato. Per il momento, lo ripetiamo, si tratta di indiscrezioni non confermate da fonti ufficiali, e non sappiamo nemmeno se le due donne sbarcheranno sull’isola in qualità di nuove concorrenti o se appariranno solamente come guest star.

Quella volta a Pechino Express

Certo è che fra le due non scorre buon sangue e che i loro attriti erano già emersi durante Pechino Express, come molti di voi forse ricorderanno. Durante quel programma, andato in onda su Rai 2, infatti, Vera e Soleil si sono scontrate diverse volte e non ci sono andate leggere. Dal primo scontro ufficiale, poi, hanno continuato a punzecchiarsi per tutto il tempo. Certo è che ne vedremo delle belle se davvero dovessero sbarcare insieme sull’Isola.