Italia Loves Romagna su Rai 1 sabato 24 giugno 2023: orario e scaletta cantanti

La Romagna è una terra ricca di storia, cultura e tradizioni, ma anche di bellezza e vitalità. Una terra che ha saputo affrontare le difficoltà con coraggio e resilienza, ma che ora ha bisogno di aiuto. A maggio di quest’anno, una violenta alluvione ha devastato il territorio romagnolo, causando danni ingenti e mettendo in ginocchio intere comunità. Moltissime persone sono rimaste senza casa, centinaia di attività economiche sono state distrutte, infrastrutture e beni culturali sono stati danneggiati. Una tragedia che ha scosso l’Italia intera e che ha richiesto l’intervento immediato delle istituzioni e della protezione civile. Per sostenere la ricostruzione e la ripartenza del territorio romagnolo, la musica italiana si è mobilitata in un gesto di grande solidarietà con Italia loves Romagna. Scopriamo di cosa si tratta, la scaletta e gli orari.

Italia Loves Romagna: la musica si mobilita per la Romagna

Il 24 giugno 2023, alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), si terrà il concerto-evento “Italia Loves Romagna”, organizzato da Friends & Partners con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia e della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di uno spettacolo eccezionale che vedrà sul palco diciotto grandi protagonisti della musica italiana: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero.

A loro si aggiungeranno la partecipazione speciale di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e Rai Radio 2 a partire dalle 20.30 e sarà accompagnato da una band di 10 elementi e dall’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) costituita da 63 giovani musicisti provenienti prevalentemente dalla Romagna e dall’Emilia. La direzione musicale dell’evento è affidata a Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco.

Come partecipare e donare

Il concerto “Italia Loves Romagna” ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere i progetti dedicati alla cultura nelle province più colpite dall’alluvione: Forlì, Cesena e Ravenna. I fondi saranno gestiti dall’Associazione “Italia Loves Romagna” in collaborazione con l’Antoniano di Bologna, partner tecnico della raccolta fondi. Per partecipare al concerto è possibile acquistare i biglietti sul sito www.ticketone.it o presso i punti vendita autorizzati. Per donare è possibile inviare un SMS o fare una chiamata da rete fissa al numero 45538 dal 22 giugno al 5 luglio. Con un SMS si donano 2 euro, con una chiamata da rete fissa si donano 5 o 10 euro a seconda dell’operatore. È possibile donare anche sul sito www.antoniano.it o sul sito di Intesa Sanpaolo forfunding.it/italia-loves-romagna o con bonifico bancario sul Cc/C Intesa SanPaolo IBAN IT16T0306909606100000196876 con causale: Italia Loves Romagna.

Un backstage esclusivo su RaiPlay

Per chi vuole vivere il concerto da un punto di vista diverso e scoprire i retroscena di chi questo evento, andrà in onda una diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay dal titolo “Italia Loves Romagna – Il Backstage”. La diretta sarà condotta da Andrea Delogu e renderà fruibili interviste agli artisti presenti sul palco, alle istituzioni che si stanno prendendo l’incarico della ricostruzione, alle persone duramente colpite dall’alluvione, ai volontari che stanno aiutando la protezione civile e a tutti coloro a ripartiche stnno provando a ricominciare con la propria vita e la propria attività. Un modo per sostenere ulteriormente la raccolta fondi spiegando dove e come saranno utilizzate le donazioni.