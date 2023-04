J-Ax: chi è, età, carriera, oggi, canzoni, moglie, figlio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Domenica In e la conduzione di Mara Venier. Oggi arriverà in studio anche l’amatissimo cantante J-Ax. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto della sua vita privata, della carriera e del grande ritorno degli Articolo 31. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è J-Ax: età, carriera, canzoni

J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti, è nato a Milano il 5 agosto del 1972 e oggi ha 50 anni. Viene segnato da un’infanzia difficile, che lo porta a trovare rifugio nelle droghe per molti anni. Così, la musica e la scrittura diventano il suo unico mezzo di sfogo e di espressione. Il rapper, cantautore e produttore discografico italiano è noto per aver fondato il duo hip hop Articolo 31 insieme a Dj Jad nei primi anni ’90. J-Ax ha iniziato a scrivere test rap e a cimentarsi nel freestyle da giovanissimo, ma la prima testimonianza registrata della sua voce risale al 1992. Sempre al 1992 risale il debutto degli Articolo 31. Il cantautore ha intrapreso poi la carriera solista nel 2006 e nel corso degli anni ha abbandonato lo stile rap per avvicinarsi a uno più tendente al pop. Vanta un’ampia discografia:

Da solista:

2006 – Di sana pianta

2009 – Rap n’ Roll

2009 – Deca Dance

2011 – Meglio prima (?)

2015 – Il bello d’esser brutti

2017 – Comunisti col Rolex (con Fedez)

2020 – ReAle

2020 – Uncool & Proud (come J-Axonville)

Con gli Articolo 31

1993 – Strade di città

1994 – Messa di vespiri

1996 – Così com’è

1998 – Nessuno

1999 – Xché sì!

2002 – Domani smetto

2003 – Italiano medio

Vita privata: moglie e figlio J-Ax dopo diverse relazioni ha ritrovato l’amore nella modella e fotografa americana Elaina Coker, che gli ha salvato la vita. In più occasioni ha dichiarato che è riuscito a smettere di drogarsi solo grazie a lei. I due sono convolati a nozze nel 2007. Dopo un percorso lungo e tortuoso, fatto da un aborto e la fecondazione assistita, la coppia ha avuto un figlio, Nicolas Aleotti, nato il 24 febbraio del 2017. Ecco uno scatto di un disegno che il piccolo ha realizzato per il papà e quest’ultimo ha postato sui social con grande amore e affetto:

J-Ax: Instagram e curiosità

J-Ax è molto seguito su Instagram, con l’account @j.axofficial vanta 2,8 milioni di followers. Alcune curiosità su di lui: