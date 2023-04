Julia Elle di Disperatamente mamma e la sua verità sull’ex Paolo: ‘Mi diceva: se mi lasci devi ridarmi i soldi’

Lo scorso novembre, come si ricorderà, Julia Elle era finita al centro della cronaca social per aver mentito al proprio, vasto pubblico della rete – la donna, infatti, è una nota influencer nonché l’autrice di Disperatamente mamma – sul suo passato e sulla paternità del secondo figlio Chris. Bugie sulle quali la donna ha costruito la propria identità social e scritto anche due libri editi da Mondadori. L’accusa all’ex compagno, Paolo Paone, le ha causato – tra le altre cose – la perdita di numerosi follower ma oggi, in un’intervista al Corriere, l’influencer svela alcuni particolari in merito alla vicenda che l’ha vista protagonista.

La verità di Julia Elle sulla storia con Paolo Paone

Come dicevano, l’accusa verso l’ex compagno Paolo Paone è costata a Julia Elle un crollo del fatturato ed anche la perdita di milioni di follower. Oggi però la donna in una delle prime, vere interviste ha raccontato al Corriere della Sera di come si sia trovata costretta in quella situazione, ‘sennò Paolo mi rovinava’. Nel corso dell’intervista la donna ha ripercorso le tappe del proprio tormentato passato con Paolo Paone, dalle presunte violenze subite per anni arrivando alle minacce che l’uomo le avrebbe rivolto anche dopo la fine della loro storia. Nessun accenno invece alla bufera mediatica scatenatisi a seguito della rivelazione di Paone lo scorso novembre. In questa circostanza l’uomo – diversamente da quanto sostenuto fino a quel momento dalla compagna – ha dichiarato di non essere il padre di Chris. Rivelazione fatta, stando all’ex producer, perché la donna non gli faceva più vedere l’altra figlia Chloe, nata nel 2017.

Il loro amore e la causa in corso

I due si sono conosciuti nel 2013, lavoravano insieme e poi tra di loro si è accesa la scintilla. Julia è poi rimasta incinta e il progetto di iniziare una convivenza diventa sempre più concreto senonché Paolo cambia, è violento e dalle parole grosse – insulti e minacce non tardavano a d arrivare – si è poi passati anche alle violenze fisiche. Una storia debitamente raccontata in Disperatamente mamma e solo nel 2016 Julia riesce a lasciare Paone ma la vicenda non è ancora chiusa una volta per tutte in quanto è attualmente in corso una causa con l’ex compagno per l’affidamento della figlia.