Katherine Kelly Lang, chi è l’ex marito Alex D’Andrea: età, origini, carriera, figli

Chi di noi non conosce Katherine Kelly Lang? Lei è famosissima in Italia, un paese che lei stessa ha dichiarato di portare nel cuore sin da sempre. Per chi ancora non avesse acceso nessuna lampadina davanti a questo nome, ovviamente, stiamo parlando dell’attrice della soap pomeridiana più famosa di sempre, ”Beautiful”, colei che impersonifica la sempiterna e intramontabile bellezza di Brooke Logan.

Chi è l’ex marito di Brooke Logan

Oggi la famosa attrice ha trovato finalmente la felicità suggellata da un matrimonio insieme al giovane Dominique Zoida, ma alle spalle ne ha altri due di matrimoni, il secondo dei quali con un noto regista italiano. Non ci credete? Continuate a leggere l’articolo per scoprire chi è.

Alex D’Andrea, il noto regista italiano

Dunque, cerchiamo di vederci chiaro. Come già anticipato ad inizio articolo, Katherine Kelly Lang è una nota attrice, che deve il suo prestigio soprattutto al suo ruolo di Brooke Logan in Beautiful. E, proprio come Logan, anche l’attrice reale pare abbia avuto un paio di relazioni interessanti alle spalle. La sua prima unione sotto il vessillo sacro del matrimonio avvenne nel 1989, anno in cui ha sposato Skott Snider, da cui poi ha divorziato definitivamente nel 1995. Ed eccoci al punto, perché Logan, cioè Katherine, a questo punto intraprende una seconda unione matrimoniale, e proprio con un noto regista italiano, il cui nome è Alex D’Andrea.

Amore e separazione

Alex e Katherine si sposano nel 1992, un amore e un matrimonio abbastanza longevo, durato ben 15 anni dal giorno del loro primi incontro. Ma ciò che inizia è destinato anche a finire, e così anche l’idillio amoroso può avere termine. Una volta spezzato l’incantesimo infatti, ecco che tra i due comincia una vera e propria battaglia legale. La separazione dei due dopo 15 anni di matrimonio, ad ogni modo, fu tutt’altro che pacifica: oggetto della guerra e della contesa legale fu principalmente l’affidamento della figlia, che i due ebbero nel 1997. Lei di nome fa Zoe Katrina. Ora la femme fatale di Beautiful, però, è nuovamente sposata, e pare abbia trovato l’amore per davvero nella persona di Dominique Zoida. Sarà finita qui?