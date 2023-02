Kristian Cellini ad Amici, chi è il coreografo: età, carriera, moglie, foto e Instagram

Kristian Cellini, chi è il coreografo di Amici di Maria De Filippi? Una delle personalità più importanti certamente per l’economia del programma. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua personalità, la sua biografia, la formazione e la vita privata. Continuate a leggere l’articolo!

Serale Amici 2023, quando inizia: data, chi sono i giudici e le squadre

Kristian Cellini, chi è?

Kristian Cellini è nato a Chieti il 28 Agosto 1971, diciamo sin da subito: è un coreografo importantissimo, di fama internazionale. Ora ha 51 anni e una lunga carriera di successo alle spalle. Il tutto inizia nel 1989, quando si diploma con il massimo dei voti “Ottimo con Merito” in danza classica, con influenze anche dal jazz e dalla moderna, riuscendo nell’impresa di ottenere due Borse di Studio da una giuria internazionale. Sin da giovane lavora come ballerino accanto ai nomi più importanti della danza internazionale e mondiale. Una carriera ultra ultra-ventennale, coronata spesso da partecipazioni formidabili anche in trasmissioni televisive, sia in Rai che Mediaset, come ad esempio “Domenica In”, “Buona Domenica”, “Fantastico” e “Serata d’Onore”. Diversi anche i tour internazionali a cui ha preso parte, con star del calibro di Kylie Minogue in Germania e Renato Zero.

Vita privata del coreografo

Riguardo alla sua vita privata si hanno ben poche informazioni. Una cosa è certa: è sposato. A dichiararlo è stato lui stesso, in una passata intervista, dove affermato che le cose più importanti della sua vita sono ”la famiglia, mia moglie e gli amici più stretti sia quelli dell’infanzia sia quelli che ho conosciuto con il mio lavoro e che poi sono rimasti amici al di là del rapporto lavorativo”.

3 curiosità su Kristian Cellini che non ti aspetti

Ha praticato arti marziali accanto al ballo

accanto al ballo Nell’anno 1993 riceve il “Premio Paride” e nel 2004 il premio “Ballerino d’Argento” come miglior ballerino

Instagram e social

Discretamente seguito anche il suo account ufficiale Instagram, che vanta 2.617 follower.