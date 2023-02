Uomini e Donne, quando ci sarà la scelta di Lavinia? Chi sceglie tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, anticipazioni

Il trono classico di Lavinia Mauro a Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli e sta per terminare. Questo vuol dire soltanto una cosa: che la scelta della bella Lavinia è davvero prossima, e l’attesa da parte di tutti i fan è arrivata all’estremo. Chi sceglierà Lavinia tra di due Alessio? Una scelta che, così come quella del suo collega Federico Nicotera, ad ogni modo, continua a scricchiolare e fare acqua da tutte le parti. Ecco le anticipazioni dalle recenti registrazioni in studio da Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Lavinia

Di fatto, dopo il presunto abbandono per dubbi ed incertezze sulla scelta definitiva, ora, la tronista sembra intenzionata a concludere il suo percorso a Uomini e Donne. Tuttavia, la cosa potrebbe portar via molto più tempo del previsto, conoscendo soprattutto il suo carattere. Tante sono state le critiche e le lamentele sul comportamento, ora Lavinia è finalmente pronta ad affrontare le prossime giornate di trono che le aspettano e che potrebbero rivelarsi fondamentali per il suo futuro, motivo per cui l’ansia continua ad accrescersi in lei.

Le ultime registrazioni, cosa è successo?

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, datata 4 febbraio, le anticipazioni di puntata che vengono puntualmente riportate da Lorenzo Pugnalon, sembrano parlare di un inaspettato colpo di scena da parte della tronista Lavinia Mauro. Nonostante tutti i segnali che parlavano di una scelta imminente, Lavinia si è dichiarata fortemente confusa sui suoi sentimenti e ha rivelato la sua decisione di posticipare ancora la scelta. L’interesse è vivo e forte nei confronti di entrambi, e proprio per questo non sembra esserci una svolta chiara per il momento. Chissà per quanto tempo riuscirà a mantenersi in equilibrio trai due, certo è che i ragazzi stanno iniziando a perdere la pazienza, e il rischio è certamente quello di poterli perdere entrambi senza soluzioni.