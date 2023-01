La Porta Rossa 3, Anna muore? Anticipazioni ultima puntata, cosa è successo

La Porta Rossa 3 continua ad infiammare il pubblico, e a salire nei trend degli ascolti tv, il che la dice lunga sulla grande presa che questa terza stagione sta avendo sui telespettatori che non vedono l’ora di saper cosa accadrà nella tanto agognata ultima puntata. Così, la fiction Rai ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, ora alla terza stagione dopo anni e anni di attesa, durante i quali si erano un po’ perse le speranze, sta per concludersi. Siamo arrivati al capolinea, forse quello definitivo. Tutte le indagini de La Porta Rossa si chiuderanno, così come i segreti lasciati in sospeso durante le scorse puntate. L’ultimo appuntamento è previsto per il 1° febbraio 2023 su Rai 2. Se siete curiosi si sapere qualche anticipazione onesta, e cioè senza troppi spoiler, non vi resta che continuare a leggere l’articolo!

La Porta Rossa 3: quando va in onda la quarta e ultima puntata?

La Porta Rossa: la chiusura dopo 3 stagioni

Per tre lunghe stagioni abbiamo seguito l’intricata storia del commissario Leonardo Cagliostro, un fantasma intrappolato tra i due mondi, poiché al momento della sua morte non era riuscito a passare attraverso la fatidica porta rossa, che ha dato il titolo a tutta la serie. Un fantasma rimasto ”a metà strada”, come del resto tutti gli spiriti tormentati secondo le tradizioni secolari, perché forse non in grado di lasciarsi completamente alle spalle alcune questioni in sospeso della loro esistenza. Ma lui è rimasto anche per proteggere la moglie Anna e risolvere i misteri dei suoi ultimi casi. E ovviamente c’è bisogno di un mediatore, un medium: Vanessa.

Le anticipazioni di puntata e l’ultimo episodio

Inutile sottolineare quanti colpi di scena e rivelazioni ci sono stati nelle prime due stagioni, tra legami forti e duraturi, come quello tra Leonardo e Vanessa, che addirittura sono in grado di rimandare ancora una volta il suo passaggio dalla porta rossa. Del resto, Leonardo è anche in grado di avere alcune rivelazioni sul futuro, che gli impongono di rimanere per impedire i pericoli che minacciano i suoi cari. Poi, in questa ultima e definitiva stagione abbiamo nuovamente ritrovato il commissario alle prese con le sue visioni e gli intrecci che si svolgono nella città di Trieste. Ora, nella prossima puntata, e per l’ultima volta, vedremo Lino Guanciale nei panni di Cagliostro insieme alla presenza di Gabriella Pession, Valentina Romani, Elena Radonicich e Gaetano Bruno.