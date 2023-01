La Porta Rossa 3: quando va in onda la quarta e ultima puntata?

Quando va in onda la quarta e ultima puntata de La Porta Rossa? E’ questa la “domanda delle domande” tra quelle più ricercate in questi minuti considerando la crescente suspense per conoscere come finirà la stagione e dunque la storia del Commissario fantasma Cagliostro. Mercoledì 25 gennaio 2023 è andata in onda la penultima puntata: ma cosa vedremo tra sette giorni? Come sarà il tanto atteso finale di stagione?

Quando va in onda l’ultima puntata de La Porta Rossa 3

Come anticipato nelle scorse settimane, salvo cambiamenti nei palinsesti dell’ultima ora, il finale di stagione de La Porta Rossa 3 è previsto per mercoledì 1 febbraio 2023 in prima serata su Rai 2. A partire dalle 21.25, come di consueto, andranno in onda così gli ultimi due episodi, rispettivamente il numero 7 e 8. Chiaramente, a distanza di quasi tre anni dalla messa in onda dell’ultima stagione, la seconda, c’è attesa per capire come si concluderanno le vicende dell’ex poliziotto e se quest’ultimo riuscirà ad attraversare la fatidica porta rossa.

La Porta Rossa 4 si farà su Rai 2? Cosa sappiamo, anticipazioni della terza stagione

Trama episodi quarta puntata Porta Rossa 3

Diamo uno sguardo ora alle anticipazioni degli ultimi due episodi. Il passato ed il presente confluiscono nell’ultima indagine di Cagliostro (Lino Guanciale) e Vanessa, la più dolorosa ed urgente. Stella riappare nella vita di Paoletto, mentre Filip deve scegliere se ascoltare il proprio cuore oppure andare avanti. L’adrenalina salirà al massimo prima della fine della storia. Ancora un po’ di pazienza e sapremo tutto.

Dove vedere la serie tv con Lino Guanciale su Rai 2

Ricordiamo che tutte le puntate della fiction con Lino Guanciale si possono rivedere in streaming e on demand sulla piattaforma Rai Play, compresi gli episodi 5 e 6 del 25 gennaio una volta terminata la messa in onda in prima serata. Al momento inoltre non è prevista una quarta stagione e dunque, con buona pace dei fan, sembra proprio che con l’ultima puntata del 1 febbraio saluteremo “per sempre” il personaggio del Commissario fantasma Cagliostro.

La Porta Rossa 3, quante puntate sono? Le anticipazioni della terza stagione