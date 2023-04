La Sposa stasera su Rai 1: replica o nuova stagione? Anticipazioni 16 aprile 2023

La Sposa torna in televisione stasera, la miniserie con Serena Rossi protagonista, scritta e ideata da Valia Santella. La Sposa, prodotta da Rai Fiction assieme a Endemol Shine Italy e con la regia di Giacomo Campiotti, verrà trasmessa da Rai 1 questa sera domenica 16 aprile 2023, a partire dalle ore 21.25. Ma sarà una nuova puntata o si tratta invece di una replica? Ecco tutto quello che sappiamo sulla messa in onda.

La Sposa stasera su Rai 1: anticipazioni

La serie, andata in onda tra il 16 e il 30 giugno 2022, divisa in tre puntate da 100 minuti ciascuna, andrà in onda di nuovo questa sera su Rai 1. Ci sono nuove avventure in serbo per Maria Saggese, interpretata da Serena Rossi, o si tratta di una replica delle vecchie puntate?

Da quanto risulta al momento non è prevista nessuna seconda stagione della nota serie di Rai 1. Infatti, questa sera, andrà in onda solo una replica della miniserie originale. L’attrice Serena Rossi ha ammesso di non essere sicura della creazione di una seconda stagione: “E’ una storia che ha un arco narrativo ben definito, che ha un bell’inizio e anche una bellissima conclusione” ha detto l’attrice.

La Sposa racconta uno spaccato dell’Italia degli anni Sessanta. Un Paese nel pieno boom economico che attraversa numerosi cambiamenti sociali. Nonostante questo, in alcune zone d’Italia la pratica del matrimonio per procura è ancora presente. Insomma, una storia che mostra l’Italia del passato toccando tematiche ancora molto attuali.

Rai 1, aprile stagione di repliche

La decisione di Rai di mandare in onda le repliche di varie miniserie ad aprile non è stata presa bene dai fan, che vedono sfumare le possibilità di vedere nuovi prodotti prima dell’estate e che sono costretti a rivedere le repliche di vecchie serie. Sempre questo mese, infatti, andrà di nuovo in onda anche il Commissario Montalbano, riproponendo lo storico episodio “Gli arancini di Montalbano”.