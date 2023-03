La Tv dei 100 e uno, chi sono gli ospiti della seconda puntata: anticipazioni 22 marzo 2023

La tv del 100 e uno, su Canale 5, ha avuto un esordio di successo. La prima serata ha incontrato il favore del pubblico e ora sta per tornare con il suo secondo appuntamento, programmato per domani, mercoledì 22 marzo. Il conduttore, nonché capitano dei 100 piccoli protagonisti, Piero Chiambretti, tornerà in scena, nello spettacolo in cui ‘i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi’.

Chi saranno gli ospiti della puntata

La domanda è: chi saranno gli ospiti di questa seconda puntata? Quali i personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione che verranno messi alla prova dai giovanissimi protagonisti del programma televisivo? Andiamo a scoprirlo insieme…

Ospiti di questa sera saranno: Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Belen Rodriguez e Vittorio Sgarbi. Una prova difficile per questi ultimi che saranno chiamati a rispondere senza filtri alle domande che verranno poste loro dai 100 bambini. Le domande sicuramente non mancheranno di cogliere di sorpresa gli ospiti vista l’imprevedibilità che è propria dalle piccole star del programma.

A Chiambretti spetta il non facile compito di gestire l’imprevedibilità dei 100 protagonisti dello show

Uno show che, per quanto programmato, sarà imprevedibile proprio per la spontaneità dei protagonisti. E a Chiambretti spetterà, anche stavolta, il non facile compito di gestire l’imprevedibilità, con la sua solita ironia e spontaneità. Supportato in questo impegno dal dinosauro Ignazio.

Chissà se dopo la prima puntata che ha ottenuto il 16 per cento di share, sono stati ben 2 milioni i telespettatori incollati allo schermo per seguire la trasmissione, anche domani, nel secondo appuntamento, farà il bis di ascolti. Un risultato che ha entusiasmato il conduttore e ideatore de La tv dei 100 e uno. Anche se non sono mancate le critiche, che, però, non hanno turbato più di tanto il conduttore che ha avuto dalla sua parte il pubblico. Vedremo, adesso, se l’interesse per la trasmissione proseguirà anche nelle prossime puntate.