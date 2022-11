La vita in diretta oggi va in onda? Come cambia il palinsesto per lo sciopero Rai

La Rai ha annunciato uno sciopero per oggi, 17 novembre, e domani, 18 novembre. Un fatto che comporterà dei cambiamenti nella programmazione del palinsesto. Alcuni programmi potrebbero non andare in onda con grande dispiacere dei telespettatori. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come potrebbe modificarsi la scaletta delle due giornate.

Quali trasmissioni non andranno in onda

Pare saranno diverse le trasmissioni sospese oggi e domani, in particolare quelle prodotte negli studi di Roma dove sembra siano nati i problemi che hanno dato vita allo sciopero. Non solo i programmi realizzati in via Teulada, come Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta, noto e atteso programma condotto da Alberto Matano; ma anche alcune trasmissioni prodotte a Saza Rubra come; Uno mattina, Storie Italiane e anche quelle in onda su Rai 3: Agorà ed Elisir.

Sarebbero diverse le ragioni che hanno indotto la Snap, Commissione Garanzia Sciopero a proclamare lo stato di agitazione. Tra gli altri, il clima di tensione vissuto dai dipendenti per la carenza di organico; il fallimento nella formazione professionale di nuovi assunti; mancato riconoscimento del merito e della crescita professionale; cambiamenti sostanziali dei modelli produttivi; una ripetuta violazione dei contratti ed altro ancora…