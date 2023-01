L’amica geniale 4, quando esce: cast, trama, anticipazioni, Alba Rohrwacher e Irene Maiorino sono Lila e Lenù

Un grande successo di pubblico ma anche di critica quello che ha investito la serie de L’amica geniale. In corso le riprese dell‘ultimo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante: L’amica geniale -Storia di una bambina perduta. Anche nell’ultimo capitolo della tetralogia della Ferrante i colpi di scena e le sorprese non mancheranno, a cominciare dal cast! Rispetto a quest’ultimo nei ruoli di Lenù e Lina troviamo, rispettivamente, Alba Rohrwacher e Irene Maiorino. Alla regia invece – dopo Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher e Daniele Lucchetti – è la volta di Laura Bispuri.

L’amica Geniale 4, aperti i Casting: novità e come partecipare

L’amica geniale 4 e il finale della terza stagione

Nell’ultimo episodio della terza stagione, il volto di Alba Rohrwacher si guardava allo specchio chiedendosi: ‘a che è servito immaginarmi che avresti vissuto una vita bellissima anche per me’? Un vero e proprio passaggio di testimone che ha introdotto il pubblico alla novità della quarta stagione mentre, la conferma che il ruolo di Lila adulta sarebbe stato interpretato da Irene Maiorino si è avuta solo oggi. Nel quarto capitolo dell’avvicente e seguita saga, le due amiche Lila e Elena hanno attraversato il Novecento, le sue trasformazioni e quest’ultimo capitolo è quello maggiormente drammatico e ricco di contraddizioni.

Trama

In questo nuovo ed ultimo capitolo della serie, Lila e Lenù sono ormai adulte. Alle spalle hanno vite piene di avvenimenti, scoperte ma anche di cadute e rinascite. Entrambe hanno lottato per uscire dal rione Natale: Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata da Pietro, ha avuto due figlie, poi ha cercato la felicità con Nino ed ora è di nuovo a Napoli. Lila, invece, è rimasta più invischiata nei rapporti familiari e camorristici riuscendo comunque a inventarsi una carriera come imprenditrice informatica. Lila si scontrerà, ancora una volta, con i potenti fratelli Solara. Nonostante siano nella stessa città, le due amiche non si vedono e non si incontrano. Cosa accadrà? Non ci resta che portare un po’ di pazienza e scoprirlo!