L’amica geniale 4, si cercano comparse: ecco come fare, quando inizia la serie (trama e anticipazioni)

Tutto pronto per le nuove riprese de “L’Amica Geniale”. La serie tv che ha ottenuto un grande successo nelle sue prime tre stagioni tornerà con l’ultima stagione che dovrebbe essere pronta entro il 2024. Si tratta di una creazione di Saverio Costanzo che dopo averla diretta per due stagioni, ha lasciato il progetto in mano al collega Daniela Lucchetti. E indiscrezioni annunciano il ritorno di Costanzo alla regia, ma solo per due episodi. Il quarto capitolo della serie, come i precedenti, sarà tratto dai romanzi di Elena Ferrante e sarà incentrata sulla storia della bambina perduta.

Nonostante sia stato reso noto che sono in corso le riprese, e anche i casting per le comparse, per quanto riguarda i contenuti si hanno poche informazioni. La produzione mantiene il massimo riserbo per quanto chiunque sia troppo curioso da non riuscire ad aspettare l’uscita degli episodi dell’ultima serie, allora è possibile farsi un’idea di quanto succederà a Lila e Lenù attraverso il romanzo della Ferrante.

La trama de ‘La bambina perduta’

Tutto dovrebbe ricominciare con Lila e Lenù ormai adulte. Mentre Elena è in Francia con Nino che ha deciso di non lasciare la moglie. Nonostante tutto Elena resterà con lui e scoprirà presto di essere incinta, proprio come Lila che aspetta un bambino da Enzo. Entrambe avranno una bambina: Immacolata e Annunziata. Le due protagoniste, ormai donne, si ritroveranno nella loro cittadina d’origine, dove tornerà anche Elena che, stanca delle promesse di Nino, decide di andare via e prende un appartamento proprio sopra a Lila. Le due donne si troveranno a fare i conti con uno scontro di droga, nel quale i fratelli Solara sono protagonisti. Per un lungo periodo, però, le due amiche non si vedranno…

I casting

Per queste nuove riprese sono stati avviati anche casting per arruolare uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni, ma anche ragazzi tra i 7 e i 15 anni. Tutti i candidati non devono, però, avere tatuaggi o piercing in parti visibili del corpo o anche capelli con tinte non naturali. Il casting riguarderà solo i residenti in Toscana purchè non si tratti di dipendenti della pubblica amministrazione.