L’Amica Geniale 4: quando esce, data, trama, cast e anticipazioni

L’amica geniale è una serie televisiva che è andata in onda su Rai 1, riscontrando un grande consenso di pubblico nelle prime tre stagioni, tratte dalla quadrilogia di Elsa Ferrante. E i telespettatori sono in attesa di sapere quando andrà in onda l’ultimo capitolo, il quarto, tratto da ‘Storia della bambina perduta’. Una cosa è certa, ed è che non solo le riprese sono in corso, per quanto sono quasi arrivate al termine, ma per poter vedere la serie tv sul piccolo schermo, bisognerà aspettare probabilmente gli inizi del 2024.

Chi saranno le nuove interpreti di Lila e Lenù

Lila e Lenù non saranno più interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco ma Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. È stata la Girace a chiarire al Corriere della Sera cosa è successo: ‘Avendo iniziato tredicenne con un progetto importante come le storie della Ferrante, ho sperimentato già all’epoca l’altalena emotiva. C’erano periodi di entusiasmo e periodi di annebbiamento: non ero sicura di quel che facevo, non sapevo se fosse giusto. Concludevo: ‘Smetto’. La mia vita era cento quando stavo sul set ogni giorno ed era zero quando rimanevo a casa’.

Gaia Girace, nella sua interpretazione di Lila, ha avuto modo di cimentarsi con la recitazione e, anche, di superare, i suoi limiti, legati alla grande timidezza. Nonostante, in varie occasioni abbia pensato di abbandonare il suo impegno con la televisione, alla fine, ha sempre desistito, perché rappresenta per lei un’occasione di crescita non solo professionale, ma anche umana.

Anticipazioni della prossima stagione della serie tv

C’ grande attesa per la prossima stagione de L’amica geniale. Un appuntamento nel quale Lila e Lenù si troveranno nuovamente vicine e partoriranno, anche, a pochi giorni di distanza una dall’altra. Tra intrecci e colpi di scena le due protagoniste resteranno amiche, almeno fino alla scomparsa di Lila.