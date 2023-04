lary Blasi, Pasqua a Napoli con Bastian e i figli: le foto sui social scatenano complimenti e polemiche

Ilary Blasi a Napoli con i figli per la domenica di Pasqua. Con lei anche il compagno Bastian Muller e i suoi amici. L’ex moglie di Francesco Totti ha passato una giornata nel capoluogo partenopeo per godersi la festività prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi con il compagno a Napoli

La showgirl è partita da Roma e ha trascorso la domenica a Napoli e sui social ha pubblicato numerose foto insieme ai suoi figli Cristian, Chanel e Isabel. La prima tappa della comitiva è stata il centro storico fra i vicoli di San Gregorio Armeno e quelli dei quartieri Spagnoli, con tanto di tappa al murale di Diego Armando Maradona. A pranzo sono andati a mangiare una pizza gourmet al rione Sanità da Concettina ai Tre Santi.

I post sui social: gli haters si scatenano

Non poteva mancare una passeggiata sul lungomare per una foto con il Vesuvio sullo sfondo. Ilary Blasi e la famiglia sono stati anche a Posillipo, dove si sono fermati al bar Miranapoli per un caffè con vista. Sui social la figlia Chanel ha condiviso diversi video con musica neomelodica per i suoi follower. L’ex moglie del capitano su Instagram ha invece condiviso una foto in bianco e nero con i tre figli: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, ha scritto la conduttrice.

I post sui social però hanno risvegliato anche gli animi degli haters, che non si sono fatti scrupolo a commentare con offese varie: “Datti all’ippica”, “Ti sei ripulita”, e ancora “Una festa almeno sei riuscita a farla con i tuoi figli”. Ma tra i commenti cattivi i più numerosi sono quelli di apprezzamento da parte di un vasto pubblico che continua ad amare la showgirl e la sua famiglia, anche senza il Pupone.