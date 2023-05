Laura Efrikian ha un compagno? Età e vita privata dell’ex moglie di Gianni Morandi

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili e a Cloris Brosca, volto del preserale di Rai 1, anche Marianna Morandi e sua mamma Laura Efrikian, nota attrice e nonché ex moglie di Gianni Morandi. Le due si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino al grande amore che le lega.

Laura Efrikian ha avuto un altro amore dopo la fine della storia con Gianni Morandi?

Laura Efrikian ha avuto una lunga storia d’amore con Gianni Morandi. I due sono convolati a nozze nel 1966 e dal loro grande amore sono nati tre figli: Serena, morta prematuramente dopo 9 ore di vita, Marianna e Marco, che li hanno resi nonni di ben cinque nipoti. Il loro matrimonio è durato un po’ di anni, poi nel 1979 i due hanno annunciato la separazione. E lo hanno fatto ufficialmente. “Dopo l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore, ma meno coinvolgente” – aveva raccontato la nota attrice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. I due, quindi, sono rimasti in buoni rapporti: Gianni ha ritrovato l’amore e ha sposato la ‘sua’ Anna che lo ha reso papà di Pietro, ma Laura è riuscita a voltare pagina?

Chi è il compagno di oggi, vita privata

Dopo la storia d’amore e quel matrimonio naufragato con Gianni Morandi, Laura Efrikian ha avuto una relazione a distanza con un italiano, che viveva in Kenya. “Non ho mai avuto l’obiettivo di ricostruire un’altra famiglia. Sono stata legata per alcuni anni a un uomo, il caso vuole che sia coetaneo di Gianni” – aveva spiegato ai microfoni del Corriere della Sera. Una storia lontana: lei viveva a Roma, lui in Africa. “Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Alla fine, però, la relazione sentimentale si è chiusa”. Niente da fare, quindi. Ora l’attrice sembrerebbe essere single, concentrata sui suoi figli e sui suoi nipoti che ama infinitamente. Si lascerà andare, si sbottonerà e racconterà qualcosa in più sulla sua sfera sentimentale ai microfoni di Serena Bortone? Non ci resta che seguire la puntata per scoprirlo!