Laura Marzadori a Sanremo 2023 con Lazza: chi è, età, violino, genitori, foto e Instagram

Sanremo 2023. Chi è Laura Marzadori che salirà sul palco dell’Ariston per duettare con Lazza? Di certo non ha bisogno di troppe presentazioni, dal momento che il suo nome compare come Primo Violino della Scala di Milano, oltre ad essere anche una fashion influencer di enorme successo sui social, in particolar modo sulla piattaforma Instagram. La sua presenza non farà altro che impreziosire ancora di più questa fantastica edizione del Festival di Sanremo 2023. Nello specifico salirà sul palco proprio questa sera, 10 febbraio 2023, per duettare. L’artista è stata scelta da Emma per fare della buona musica con lei e Lazza durante la serata dei duetti.

Laura Marzadori: biografia della violinista della Scala

Laura Marzadori è una violinista di forte talento, ad oggi Primo Violino della Scala di Milano, come vi abbiamo anticipato. L’artista e musicista è nata a Bologna il 9 gennaio 1989, dunque sotto il segno zodiacale del Capricorno. Certamente, uno dei pochi casi di artista che è nota al grande pubblico con il suo vero nome, senza pseudonimi o altro, come di solito accade nel mondo della musica.

Esordi e successo musicale

La sua è una fiamma che si innesca da subito: prende in mano il violino all’età di soli 4 anni, e inizia a studiare in questo modo seriamente musica, con uno degli strumenti più ardui, che la destinano subito ad una carriera classica, al Conservatorio. I suoi esordi, però, iniziano con la famosa insegnante di metodo Suzuki, Fiorenza Rosi. Successivamente si iscrive al Conservatorio, e dopo aver conseguito il diploma con lode presso il Conservatorio Martini di Bologna, ha continuato ancora a studiare e perfezionarsi, grazie anche al supporto di Marco Fornaciari.

La vita privata della violinista

Se da una parte conosciamo molto bene la carriera di successo, professionale, di Laura Marzadori come violinista, d’altro canto, si sa ben poco della sua vita privata ed intima. La violinista è davvero molto riservata su questo fronte e ben poco trapela dai suoi social o da altre fonti. Non si sa ad esempio, se sia sposata o fidanzata, né se abbia dei figli. I suoi profili social si concentrano esclusivamente sul lavoro.

Fashion influencer su Instagram

Laura Marzadori è un volto molto conosciuto sui social, dove condivide molti avvenimenti della sua vita lavorativa. Ma soprattutto perché, oltre ad essere una affermata violinista è anche una fashion influencer di successo. Vanta ben 119.000 follower.