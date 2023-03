Le attiviste a Pechino Express 2023: chi sono Giorgia Soleri e Federippi, età e Instagram

Pechino Express 2023. Ci siamo quasi, manca ormai poco per questa nuova freschissima edizione di Pechino Express 2023, che vedrà i suoi nuovi protagonisti avventurarsi per la vallate sconfinate dell’Asia e affrontare così tante nuovi sfide, tutte da seguire. Tra le nove coppie in gara, ci saranno anche le ”attiviste”, e cioè Giorgia Soleri e Federippi. Le conoscete? Continuate a leggere l’articolo per scoprire qualcosa di più sul loro conto.

Isola dei Famosi 2023, chi sono i nuovi concorrenti? Cast ufficiale

Chi sono le attiviste a Pechino Express 2023: Giorgia Soleri

Dunque, come anticipato, una delle coppie che affronteranno a viso aperto le tante sfide che si profilano all’orizzonte per questa nuova edizione di Pechino Express 2023, è proprio quella formata da Giorgia Soleri e Federippi (nome d’arte di Federica Fabrizio). La prima delle rinomata coppia è la fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin, ma non solo. Lei, anzitutto, è milanese, nata nel 1996, ed è una autrice ed influencer di successo, attivista e femminista. Il grande pubblico la conosce soprattutto per la lotta che conduce da sempre contro le malattie invisibili, impegnata da diversi anni a far sentire la voce delle donne e delle ragazze che, proprio come lei, soffrono di vulvodinia. Ma purtroppo non l’unico male che l’affligge. Oltre alla vulvodinia, Giorgia Soleri soffre anche di neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi e la fibromialgia. Quando qualche tempo fa aveva dato il suo consenso per la partecipazione al reality, proprio a causa di tali sofferenze, la sua presenza aveva scatenato molte polemiche, dal momento che il programma non è proprio comodissimo per le sue condizioni.

Chi è Federippi, ”Femminucce” il suo libro

Per quanto riguarda, invece, Federica Fabrizio, in arte Federippi, lei è nata a Matera nel 1996 ed è una nota influencer e attivista femminista. Tra le tante cose è autrice di un libro uscito nello scorso gennaio 2023, dal titolo Femminucce. Come ha scritto in un suo post Instagram per annunciare la sua partecipazione a Pechino Express 2023: “Andiamo a Pechino Express. Siamo pronte a immolarci come meme viventi perché è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare. Ma visto che farlo nella vita di tutti i giorni ci riesce fin troppo facile, abbiamo deciso di andare a farlo con uno zaino in spalla, scroccando passaggi e posti letto in alcuni dei posti più incredibili al mondo, con un unico motto: ‘fake it till you make it’ perché stiamo decisamente sopravvalutando le nostre capacità. Non vediamo l’ora”. Ne vedremo delle belle con questa nuova coppia.

Instagram e social

Molto attive entrambe anche sui social, sopratutto Instagram, come dimostrano i numeri: Giorgia Soleri vanta ben 769.000 follower, mentre Federippi 66.500 follower.