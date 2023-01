Le Iene 2023, anticipazioni 17 gennaio: ospiti, servizi e inchieste di stasera in tv

Torna stasera, 17 gennaio 2023, l’appuntamento con le Iene il programma televisivo in onda su Italia 1 che propone servizi di denuncia e inchieste su argomenti di cronaca e attualità. Una trasmissione condotta dalla modella e showgirl argentina Belen Rodriguez e dall’attore Teo Mammuccari.

Quali saranno gli argomenti di questa sera

Nella puntata di stasera sui profili social delle Iene dovrebbe essere messo sotto i riflettori l’impegno di un coach olistico che tramite la ‘liberazione emozionale’ si propone di dare “aiuto le donne confuse e bloccate, senza una direzione precisa, a riprendere in mano con decisione la loro vita.” Un ritorno su un argomento già trattato che dovrebbe essere approfondito nel corso della puntata di stasera.

Verrà raggiunta anche la professoressa di Rovigo che ha denunciato i suoi 24 studenti per averle sparato in classe con un fucile ad aria compressa mentre riprendevano la scena e la postavano sui social. Una storia che ha fatto scalpore e che è ancora in fase di indagini, per la quale sono in corso accertamenti anche dal parte del Ministero.

Max Angioni parla della legalizzazione della droga a New York

Nel corso del programma l’attore teatrale, comico e coach Max Angioni si soffermerà su un argomento diffuso solo di recente: la marijuana legale a New York. Un tema che sta facendo già discutere il popolo dei social. Alcuni interventi sono anche estremamente critici nei confronti della nuova conduzione: “Ma Angioni non può trovarsi un lavoro?” e qualcun altro: “Rimpiango le iene di un tempo”. Ma i giornalisti de Le Iene vanno anche ad incontrare un immobiliarista per verificare se sarebbe propenso ad affittare a “migranti, turisti ed escort case che ha preso in affitto senza pagare”.

Oltre a questi saranno tanti altri gli argomenti che verranno affrontati nella puntata di stasera, 17 gennaio, in prima serata su Italia 1 nel programma de Le Iene condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari.