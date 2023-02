Le Iene vanno in onda stasera? Anticipazioni e servizi di martedì 7 febbraio 2023

Stasera c’è il Festival di Sanremo che ha letteralmente risucchiato tutta l’attenzione mediatica su di sé, e a buon diritto. Tuttavia, non è di certo l’unico format che i telespettatori stanno aspettando, né l’unica offerta in televisione. Anzi, è una vera e propria guerra aperta ormai tra Mediaset e Rai, che in questa settimana se le daranno di santa ragione per conquistarsi il primato presso il pubblico di telespettatori. Stasera, martedì 7 febbraio 2023, infatti, andrà in onda anche un nuovo appuntamento con “Le Iene”. Tra gli ospiti in studio tanto attesi, ci saranno anche il cantante e youtuber Fabio Rovazzi, il karateka Luigi Busà e lo scrittore Mattia Insolia. Ecco qualche gradita anticipazione per voi.

Anticipazioni le iene, stasera 7 febbraio 2023

Le Iene tornano con un nuovo fiammante appuntamento anche questa sera, martedì 7 febbraio 2023. Tanti i servizi che vedremo in puntata, tra i quali Filippo Roma che deciso di dedicarsi al tema doping nel mondo del calcio. Infatti, proprio nelle ultime settimane, sono stati molti gli ex calciatori che hanno deciso di rilasciare dichiarazioni nelle quali hanno espresso le loro paure in merito. Tra i protagonisti che porteranno la loro testimonianza, ci sarà Dino Baggio, ex centrocampista della nazionale e vicecampione del mondo negli Stati Uniti nel 1994. Lui stesso, qualche tempo fa, intervistato, aveva detto: ‘‘Bisognerebbe investigare un po’ sulle sostanze prese in quei periodi, bisognerebbe vedere se certi integratori, con il tempo, fanno bene oppure no. Ho paura anche io perché sta succedendo a troppi giocatori”.

Il tema del doping nel calcio