Perché Teo Mammucari ieri non era alla conduzione de Le Iene? La lite, cosa è successo

Ieri, martedì 24 gennaio, la showgirl Belen Rodriguez ha condotto il programma Le Iene da sola, senza quindi la presenza del co conduttore Teo Mammucari. Un’assenza che non è passata inosservata al pubblico da casa soprattutto a causa della mancanza di spiegazioni da parte della donna e del silenzio che ha caratterizzato anche le ore successive. Inizialmente si è pensato subito che l’assenza del noto conduttore fosse da ricercare sul suo stato di salute ma rimarrebbe comunque poco chiaro il perché Belen non abbia detto nulla in diretta. A ben guardare però, le motivazioni alla base dell’assenza di Mammuccari sono da ricercarsi in problemi di tutt’altra natura. Ma cosa sarà successo?

L’assenza di Teo Mammucari alle Iene e la lite

A rivelare maggiori informazioni sull’assenza di Mammucari alla conduzione del noto programma ci ha pensato Dagospia, il quale riporta i dettagli di una lite avvenuta dietro le quinte del programma. Ma chi con avrebbe litigato Mammucari? Il diverbio sarebbe nato con Davide Parenti, ideatore de Le Iene: ‘A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti’. Se la notizia venisse davvero confermata, resta da comprendere quali saranno le sorti della trasmissione: Mammucari lascerà Le Iene? Belen continuerà a condurre da sola?

La presunta strategia

Rispetto all’accaduto si fa strada un’ulteriore ipotesi. Infatti, c’è chi crede che tutto questo non rappresenti altro che una strategia bella e buona, il cui fine sarebbe quello di incuriosire il pubblico per garantire maggiore interesse durante la settimana di Sanremo. Una mossa strategica per trattenere gli spettatori e programmare il ritorno di Mammuccari nelle giornate in cui il programma si troverà a concorrere con il Festival che, ricordiamo, andrà in onda dal prossimo 7 febbraio e fino all’11, per un totale di 5 giornate consecutive.