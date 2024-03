Le indagini di Lolita Lobosco 3: dove è stata girata la terza stagione, tutte le location

Pubblico Rai in fermento, tornano le indagini di Lolita Lobosco. Dopo il successo incredibile in termini di ascolti delle prime due stagioni, dal 4 marzo in prima serata tornano i nuovi casi del Vicequestore interpretato da Luisa Ranieri.

Terza stagione al via per Lolita Lobosco, uno dei format di punta – al pari di Doc – dalle parti di Viale Mazzini. Luisa Ranieri è pronta ad indossare nuovamente i panni del Vicequestore della Polizia di Stato messa a capo di un team composto da soli uomini. La ricerca spasmodica della giustizia sarà ancora il filo conduttore di questo terzo capitolo, da far conciliare con il pregiudizio, ancora molto forte, verso le donne al comando. E poi la sfera privata della Lobosco: bellezza, intelligenza e nuovi incontri. Il tutto con lo sfondo dei consueti casi efferati da risolvere.

Lolita Lobosco 3: cosa vedremo in questa terza stagione, anticipazioni

Se allora alcuni degli ingredienti che hanno reso famosa la fiction rimarranno inalterati, alcune novità sono destinate a cambiare profondamente gli equilibri tra i protagonisti della serie. A partire proprio da Lolita: l’incontro con un uomo infatti potrebbe farle cambiare idea sull’amore nonostante i fallimenti delle sue precedenti relazioni. Sarà davvero così? Ma novità attendono anche gli altri personaggi della serie.

Come ad esempio Nunzia e Carmela che lasceranno la casa di una vita, per aprire un agriturismo assieme a Trifone. Dal canto suo Lello si prepara invece scrupolosamente per interpretare al meglio il ruolo di padre di due gemelli e infine Antonio che dovrà tenere testa a Porzia: l’obiettivo? Evitare errori che potrebbero costargli cari. In questa breve panoramica menzioniamo anche Marietta, l’amica di sempre della protagonista, alle prese con la sua consueta ricerca di amore e felicità in barba ai luoghi comuni. Insomma, ne vedremo delle belle.

Lolita Lobosco 3: cast completo

“Le indagini di Lolita Lobosco”, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction. La storia, lo ricordiamo, è liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). La regia di questa terza stagione, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, è affidata a Renato De Maria. Sceneggiatura di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani.

Vediamo ora il cast completo di questo terzo capitolo:

Luisa Ranieri – Lolita Lobosco

Daniele Pecci – Leon

Giovanni Ludeno – Antonio Forte

Jacopo Cullin – Lello Esposito

Bianca Nappi – Marietta

Giulia Fiume – Carmela Lobosco

Camilla Diana – Caterina

Claudia Lerro – Porzia

Daniela Virgilio – Beatrice Cavalli

Donata Frisini – Santa

Francesco De Vito – Prof. Introna

Aldo Ottobrino – Petresine

Vincenzo De Michele – Agente Scivitarro

Gian Piero Rotoli – Agente Silente

Giovanni Trombetta – Agente Calopresti

Vanni Bramati – Calogero Avitabile

Maurizio Donadoni – Trifone

Nunzia Schiano – Andreina

Ninni Bruschetta – Questore Jacovella

Mario Sgueglia – Angelo

Lunetta Savino – Nunzia Lobosco

Dove è stata girata la fiction: tutte le location

Luisa Ranieri interpreta la vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari, dunque anche in questo terzo capitolo ritroveremo molte delle bellezze della Puglia. Le riprese di questa terza stagione sono state fatte l’estate scorsa: tra i luoghi ripresi c’è la spiaggia Pane e Pomodoro – dove Lolita va a correre con l’amica Marietta – mentre il commissariato di Polizia altri non è che Palazzo Palmieri a Monopoli.

Molte delle ambientazioni sono poi a Bari, e non poteva essere altrimenti, con alcuni luoghi che si possono identificare: da Piazza dell’Odegitria (dove c’è la casa di Lolita), al lungomare Nazario Sauro, fino al quartiere Japigia, dove nella fiction vediamo il Policlinico che nella realtà ospita invece gli uffici della Città Metropolitana di Bari.

Quante puntate sono: trama episodi

Diamo uno sguardo adesso al numero di puntate di questo terzo capitolo. La produzione ha girato in tutto quattro puntate per altrettante prime serate su Rai 1. Salvo cambiamenti di palinsesto la fiction dovrebbe andare in onda con un nuovo episodio ogni lunedì.

Volo Pindarico – 4 marzo

Lolita rinnova il suo brevetto da paracadutista e proprio mentre raggiunge il campo di volo, assiste a un terribile incidente: il paracadute di una giovane donna non si apre e il lancio finisce in tragedia. La Vicequestore di Bari incontra Leon, un affascinante gallerista: come andrà la storia tra i due?

Se vuoi morir – 11 marzo

Un uomo viene ucciso durante una festa in maschera. Lolita viene invitata dall’amica di sempre Marietta e alla fine viene quasi costretta a partecipare: e un delitto sconvolgerà la serata. Le indagini si riveleranno tuttavia oltremodo complicate e sarà il bel Leon a dare una svolta alle investigazioni.

Terrarossa – 18 marzo

Lolita è alle prese con il suicidio di una giovane imprenditrice agricola, che tuttavia non la convince. Forse c’è dell’altro sotto? La poliziotta sospetta infatti che si tratti di un omicidio camuffato da suicidio, forse per punire una donna troppo intraprendente e progressista.

Un brutto affare – 25 marzo

Altro giro, altro cadavere verrebbe da dire. Il corpo senza vita di una persona emerge dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita Lobosco si precipita con i suoi uomini sul posto e danno il via alle indagini per cercare di capire chi sia la vittima. E risolvere così l’ultimo caso.