Levante, chi è il compagno Pietro Palumbo: età, lavoro, figlia, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del Festival di Sanremo! Cinque le giornate, dal prossimo 7 febbraio e fino all’11, all’insegna della musica e durante le quali i 28 artisti in gara saranno pronti a sfoderare le loro armi migliori pur di arrivare in finale! Alla conduzione di questa edizione troviamo, ancora una volta, la maestria e l’abilità di Amadeus che, tuttavia, non sarà solo. Con lui diversi volti femminili, a partire dall’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni fino ad arrivare alla pallavolista Paola Egonu passando per Chiara Francini e Francesca Fagnani. Tra gli artisti che calcheranno l’ambito palco anche Levante con il brano “Vivo”, ma se la sua biografia è nota, cosa sappiamo invece della sua dolce metà Pietro Palumbo? Conosciamolo meglio!

Chi è Pietro Palumbo, il compagno di Levante

Non sono molte le informazioni in merito al compagno di Levante, Pietro Palumbo. Tuttavia, sappiamo che Pietro ha 36 anni, si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti ed attualmente lavora come avvocato presso uno studio di Milano. I due fanno coppia fissa da alcuni anni ma sono entrambi molto riservati, infatti, sono poche le informazioni che trapelano circa la loro relazione. Una cosa però è certa: Levante ed il suo compagno il 13 febbraio scorso sono diventati genitori della piccola Alma Futura. Da quando è diventata mamma, Levante pare essersi lasciata maggiormente andare rispetto al passato e condividendo qualche scatto in più con il proprio compagno da lei stessa ribattezzato come “Dio siciliano”. Le motivazioni? Origini siciliane, avvenenza ed oggettiva bellezza, aspetto quest’ultimo che non passa certamente inosservato.

Il primo incontro con Levante

Come si sono conosciuti Levante e Pietro? Rispetto al loro primo incontro ecco cosa ha dichiarato Levante stessa nel corso di un’intervista: ‘È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di andare a mangiare’, ha detto la cantante ripercorrendo il primo incontro con quello che sarebbe poi diventato il suo compagno, nonché padre di sua figlia. ‘Poi ritrattò, si era scordato una cena di compleanno. E li mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha’, ha aggiunto poi l’artista. Insomma, un incontro casuale ma certamente fortunato!