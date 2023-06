L’ex concorrente de Il Collegio Mariasofia Federico farà un porno con Rocco Siffredi, i genitori: “Siamo collassati”

L’attrice Mariasofia Federico, ha deciso di togliersi la divisa del famigerato collegio bergamasco della trasmissione Il Collegio per mostrarsi nuda e senza alcun freno inibitorio in un film porno con Rocco Siffredi. L’ex- allieva in persona ha dato ulteriori spiegazioni sul motivo di questa sua scelta a luci rossse che ha generato non poche polemiche e scaldalo per “sensibilizzare sul sex work, così da abbattere quegli stereotipi nocivi sulle persone che come me, attualmente, rientrano in una categoria ancora giudicata male da parte della maggior parte della società”. L’influencer infatti ha già un profilo OnlyFans dove il suo porsi in atteggiamenti provocanti resi fruibili da tutti gli utenti è un modo per fare attivismo, a partire dall’erotismo.

Mariasofia Federico: il porno con Siffredi e il biasimo dei suoi

La scelta di Mariasofia ha destato moltissimo scandalo e contrarietà, in particolar modo i suoi genitori si sono trovati inermi e sono piombati in uno stato di crisi e incredulità davanti a questo inaspettato debutto della figlia nel cinema porno. In un’intervista a La Zanzara il padre dell’ex-allieva, Luca Federico, in merito ha detto: “Sia io che mia moglie non stiamo per nulla bene. Siamo collassati. Sapevamo fin da due anni fa le potenzialità di Sofia e quanto lei fosse determinata. Non ce l’aspettavamo”. Un fulmine a ciel sereno sulla coppia che, inevitabilmente, si è è trovata a compiere un perorso di rielaborazione.

Il confronto tra il papà e il pornodivo

Rocco Siffredi, venuto a conoscenza della contrarietà dei genitori ha chiesto al padre dell’influencer di poterlo incontrare per un confronto e per chiedergli la “benedizione” per far sì che si crei un clima sereno e di dialogo, con il benestare di tutti: “Lo reputo una persona corretta e mi ha detto: se tu non sei d’accordo, io non prendo tua figlia“.

“Il male minore”

Per Federico e per la madre della ragazza non si è trattato di una comprensione della situazione, né tanto meno di un benestare o di una “benedizione” concessa, quanto piuttosto di una rassegnata e straziante accettazione. Dire sì è stato come “scegliere il male minore. So dove sta Siffredi, so che è protetta. Se mia figlia, per ritorsione, non andava dal signor Siffredi, poteva fare qualcosa di peggiore e sarebbe stato anche peggio. Se gira delle scene hard? Non è che mi dà fastidio, mi strazia“. E dalle parole del padre si evince come anche la mamma di Mariasofia non l’abbia presa propriamente bene: “Mia moglie ha detto a mia figlia ‘tu pensi di cambiare il mondo così? Questa è la vita che vuoi? Renditene conto perché tra due, tre, quattro anni potrai pentirtene. Come e quanto amavi la tua scelta universitaria di qualche mese fa, poi te ne sei pentita, potresti pentirti anche di questo”.