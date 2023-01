L’ex marito della compagna di Totti: “Chi è Noemi Bocchi? Un’arrampicatrice sociale”

È stato ospite a L’Arena di Massimo Giletti l’ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti. Mario Caucci, dopo 11 anni di vita vissuta insieme alla Bocchi e due figli non ha dubbi e riferendosi a Totti dice: “Ha commesso un errore”. Finora era rimasto dietro le quinte. Non voleva comparire non era interessato a prendere parte alle questioni mediatiche sorte intorno alla nuova coppia Totti-Bocchi.

La scelta di partecipare a L’Arena

Poi, però, quando è stato invitato da Giletti ha deciso di “parlare per la prima volta in tv perché purtroppo questa storia fa parte della pagina più nera della mia vita. Io ringrazio lei, Giletti, per questa opportunità che mi ha dato e lo faccio perché la mia ex moglie ha detto nei miei riguardi cose gravissime. Questo è inaccettabile”.

L’imprenditore ha raccontato il suo incontro con Noemi e l’amore contrastato dalla sua famiglia. Un ostacolo che non ha fermato Caucci il quale, quando gli viene chiesto dal presentatore, che donna sia la Bocchi, esplode: “è una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole dalla vita, dove vuole esser e dove vuole arrivare. Dove è ora lo dimostra pienamente”.

Chi è Noemi Bocchi secondo l’ex marito

Le rivelazione dell’ex marito della Bocchi, Ceo della Caucci Marble, società di Tivoli non ha peli sulla lingua nel dipingere la sua ex: “Noemi è in grado di fare qualsiasi cosa ed essere allo stesso tempo non contenta di averlo ottenuto e cercare sempre altro. Aspira a uno status di vita molto alto. Vestiti, vacanze, scuole, case: solo il meglio per lei. Laurea? Lavoro da flower designer? Mi infastidiscono molto queste cose. Nessuno s’è preso la briga di controllare. Hanno messo in piedi in fretta e furia la famiglia del Mulino Bianco; tutto quello che c’è sotto, che è costato in termini umani di chi le è stato attorno, non è stato comprovato”.

Insomma mette in discussione la carriera professionale e anche la formazione scolastica della Bocchi il suo ex che si trova, tra le altre cose a dover affrontare un procedimento per mancata assistenza familiare e maltrattamenti. Ma “io ho sempre versato i soldi per loro. Fino a quando ho potuto ho dato la somma pattuita poi sono dovuto scendere”. Per quanto riguarda i figli dichiara: “Prima di questa storia li vedevo costantemente. Ora molto poco”.