Lo Show dei Record, anticipazioni puntata di Pasqua: record e ospiti di domenica 9 aprile 2023

Oggi, domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, torna ‘Lo Show dei Record’ il programma dei primati del Guinness World Record , anche in questa occasione condotto da Gerry Scotti. Uno show all’insegna della competizione, ma anche del divertimento, in cui gli sfidanti si cimenteranno in prove che non mancheranno di tenere il pubblico in studio e da casa con il fiato sospeso.

Racconti di vita oltre a sfide sensazionali

Non solo performance, ma anche racconti di vita. Perché il padrone di casa lascerà spazio anche al racconto di esperienze personali dei personaggi che si alterneranno in studio. Spettacoli entusiasmanti, anche in esterna che, come al solito, si svolgeranno all’Autodromo di Monza. I record verranno assegnati in esterna dall’inviato Umberto Pelizzari, apneista e conduttore televisivo, capace di stabilire record mondiali in tutte le discipline dell’apnea.

La giuria chiamata a pronunciarsi sui record

Ma una trasmissione nella quale si stabiliscono record non può non avere anche una giuria e da Londra ci saranno Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre con Marco Frigatti. Il programma si annuncia entusiasmante visto che proporrà delle vere e proprie sfide nelle quali due o più performer si affronteranno per segnare un nuovo record. A raccogliere tutti i record nasce nel 1955 il Guinness World Record, un libro che viene aggiornato di anni in anno e che raccoglie tutti i primati del mondo. Un testo tradotto in 37 lingue, trai più venduti.

Il programma ormai in onda da oltre 17 anni su Canale 5

Il libro ha costituito lo spunto per dare vita al programma in onda su Canale 5. Trasmissione la cui puntata di esordio risale ormai a 17 anni fa. Stasera la rete ammiraglia di Mediaset tornerà a presentare, con Gerry Scotti, un appuntamento assai seguito e atteso dal pubblico italiano. Chissà cosa ci sarà in serbo per i telespettatori? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 stasera in prima serata.