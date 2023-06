Lol Talent Show, giurati e conduttori: ecco dove e quando ci sarà

Se siete fan di LOL: Chi ride è fuori, il divertente comedy show di Prime Video, non potete perdervi il suo spin off: LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Si tratta di un nuovo show originale in 5 episodi, prodotto da Endemol Shine Italy, in cui un team composto da un conduttore e tre giudici, tra i più amati protagonisti delle passate edizioni, girerà l’Italia in cerca del decimo concorrente che farà parte del cast della quarta stagione del celebre programma.

Lol Talent Show: chi sono i giudici e il conduttore

I tre giudici che avranno il compito di scegliere il vincitore di LOL Talent Show sono Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tutti ex concorrenti di LOL: Chi ride è fuori. Elio è il leader della band Elio e le Storie Tese, noto per il suo umorismo surreale e la sua versatilità musicale. Katia Follesa è una comica e attrice, famosa per aver fatto parte del duo Katia e Valeria e per aver partecipato a diversi programmi televisivi come Colorado, Zelig e Scherzi a parte. Angelo Pintus è un comico e imitatore, conosciuto per le sue imitazioni di personaggi famosi come Renzi, Berlusconi e Conte, e per aver condotto programmi come Colorado e Eccezionale veramente.

Il conduttore che li accompagnerà in questo tour tutto italiano è il Mago Forest, famoso comico e illusionista che ha recentemente ottenuto un grande successo con il programma GialappaShow, in cui ha commentato in chiave ironica i momenti più divertenti della televisione italiana.

Come funziona

In LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro la formula del programma si ribalta rispetto a quella di LOL: Chi ride è fuori. Infatti, chi fa ridere i tre comici-giudici non viene eliminato ma prosegue nella corsa a diventare il nuovo concorrente di LOL. A sfidarsi non ci saranno solo comici ma artisti di ogni genere: maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri personaggi che non mancheranno di suscitare ilarità. Ogni episodio probabilmente avrà una guest star, un ospite d’eccezione che unendosi alla giuria fissa potrà cambiare le sorti di un concorrente. Al momento non sono stati svelati i nomi degli ospiti, ma si può immaginare che saranno personaggi noti nel mondo dello spettacolo e della comicità.

Il vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro si unirà al cast della nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori, il celebre comedy show che ritorna su Prime Video per una quarta ed esilarante edizione.

Dove e quando

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024. Le registrazioni del programma si svolgeranno in tre città italiane: Milano, Napoli e Roma. Queste sono le date e i luoghi delle tappe:

Milano: Teatro Lirico, 4-6 luglio 2023

Napoli: Teatro Bellini, 18-20 luglio 2023

Roma: Teatro Brancaccio, 1 agosto 2023

Per partecipare come pubblico basterà mandare una mail a: pubblico.loltalentshow@endemolshine.it . Tutti i partecipanti dovranno aver compiuto almeno 18 anni.

Perché guardare LOL Talent Show?

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è un programma che promette di regalare momenti di puro divertimento e di scoprire nuovi talenti della comicità italiana. Se avete amato LOL: Chi ride è fuori, non potete perdervi questo spin off che vi farà ridere a crepapelle e vi farà conoscere il decimo concorrente della quarta edizione. Inoltre, potrete rivedere alcuni dei vostri comici preferiti, come Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, e scoprire il lato comico del Mago Forest. Infine, potrete assistere alle performance di artisti di ogni genere, che vi stupiranno con le loro abilità e la loro originalità. Insomma, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è un programma da non perdere per gli amanti della comicità e dello spettacolo!