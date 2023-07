Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi al Grande Fratello? Le novità sul reality

Nel corso degli ultimi giorni, la showgirl Loredana Lecciso è finita al centro dell’attenzione mediatica. Non si placano, infatti, i rumors che vedrebbero la donna protagonista – insieme alla figlia Jasmine Carrisi – della nuova edizione del Grande Fratello. Sarà vero?

Come partecipare al Grande Fratello 2023/2024: casting e come fare domanda

Loredana Lecciso al Grande Fratello insieme alla figlia Jasmine?

Nella lunga intervista che Loredana Lecciso ha rilasciato sull’ultimo numero del settimanale Vero, la showgirl ha chiarito le indiscrezioni che la vedrebbero protagonista del reality show di lungo corso targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. In merito alla questione, di fronte alle incalzanti domande della giornalista, la donna non ha fatto mistero del fatto che anche quest’anno Signorini le ha proposto di prendere parte alla trasmissione. Invito che la Lecciso ha gentilmente declinato: “Non parteciperò”, ma è vero che Alfonso me l’ha chiesto anche quest’anno”. Nonostante sia una grande fan della trasmissione, com’è lei stessa a dichiarare, la Lecciso ha anche detto di non sentirsi pronta per diventare una coinquilina di quella che è, a tutti gli effetti, la casa più spiata d’Italia. “Non mi sento di vivere questa esperienza…Non voglio stare sempre sotto alle telecamere”. Inoltre, tempo fa, anche la figlia aveva detto di non voler varcare la celebre porta rossa se non prima di diventare una famosa cantante.

L’Isola dei Famosi

Ma non solo il Grande Fratello. Infatti, il nome della donna è accostato anche a quello di un altro reality show. Si tratta dell’Isola dei Famosi, trasmissione anche quest’anno condotta da Ilary Blasi ed avente come opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Anche in questo caso, la donna ha declinato l’offerta spiegandone le motivazioni. Rispetto a quest’ultime, la Lecciso ha confermato che tutti gli anni viene contattata dagli autori aggiungendo però di aver preso parte in passato al reality e di voler mantenere dello stesso un ricordo positivo: “E’ stato bellissimo e non me ne sono mai pentita…E’ un’esperienza intensa e terapeutica…Le privazioni di quel momento ti fanno apprezzare tutto ciò che dai per scontato nel quotidiano, dallo smartphone al cibo…”

L’aut aut

Ma non finisce qui. Infatti, nel corso dell’intervista, la giornalista ne ha approfittato per chiedere alla Lecciso maggior delucidazioni in merito alla sua assenza al concerto di Al Bano. La donna ha subito precisato che all’inizio aveva accettato l’invito di buon grado ma poi, si è trovata costretta a fare un passo indietro. Il motivo? Pare che l’ex moglie del proprio compagno si sia messa in mezzo, dando un vero e proprio aut aut: “O me, o lei”. “A quel punto ho fatto un passo indietro”, ammette la donna che, invece, rispetto al fatto che il proprio compagno abbia da poco compiuto 80 anni ha riferito di non aver notato in lui alcun particolare cambiamento, considerando che vivono fianco a fianco tutti i giorni.