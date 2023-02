Lorella Cuccarini, chi sono i figli: età, lavoro, foto e Instagram

Lorella Cuccarini sarà ospite negli studi di Verissimo e rilascerà una toccante e inedita intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Racconterà di chi sono e cosa fanno tutti e quattro i suoi figli, adesso che sono diventati adulti, siete curiosi e volete saperne di più? Continuate a leggere perché vi raccontiamo tutto!

Chi sono i figli di Lorella Cuccarini

La celebre conduttrice, ballerina e attrice oggi ha 57 anni ed è sposata con Silvio Capitta alias Silvio Testi, noto produttore e sceneggiatore cinematografico, da oltre trent’anni. I due si sono innamorati subito dopo essersi conosciuti e sono convolati a nozze nel 1991. Lorella Cuccarini ha sempre sognato di avere una famiglia molto numerosa e così ha dato alla luce ben quatto figli: la primogenita Sara, nata il 4 agosto del 1994, Giovanni, il secondogenito venuto alla luce il 19 settembre del 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio, nati il 2 maggio del 2000. Sembrano molto uniti e questa foto condivida dal profilo della madre li ritrae insieme tra sorrisi e abbracci.

Chi è la primogenita Sara e il suo primo fratello Giovanni

Sara ha 28 anni e ha moltissimi interessi, la madre la descrive come una persona poliedrica, forte e tenace. Ha studiato Hospitality management all’Università, ma poi si è resa conto che quella non era la sua strada. Nell’ultimo periodo si è dedicata a lavorare con il padre nel backstage di alcuni programmi tv e pare che la programmazione sia la sua nuova passione. Lorella Cuccarini sostiene che Sara sia la figlia che più le somiglia. Giovanni ha 26 anni e ha studiato una facoltà che unisce Economia e Filosofia, sembra una persona profonda e riflessiva. Ha molti sogni, in primis quello di lavorare in proprio.

Chi sono i gemelli Chiara e Giorgio

Lorella Cuccarini ha sempre definito la gravidanza dei due gemelli come “molto particolare”, ma non ha mai spiegato perché. Chiara e Giorgio hanno seguito la stessa strada all’Università e si sono laureati in Business Administration, ma la prima si è poi specializzata in social media marketing ed è diventata la social media manager della madre. Giorgio, invece, è un ragazzo timido e sensibile, Lorella sostiene sempre che lui sia il figlio che più somiglia al padre. Lui ama la musica e si è dedicato alla produzione musicale mentre cura le musiche del canale YouTube della madre. La famiglia è molto unita e Lorella non vede l’ora di diventare nonna.