Lorenzo Insigne, la moglie Jenny ha perso il bimbo al sesto mese di gravidanza: il dramma a Toronto

La moglie di Lorenzo Insigne ha perso il bambino. La coppia sta vivendo un momento terribile. Insigne e sua moglie Jenny, in dolce attesa da sei mesi, hanno perso il bambino. L’ex attaccante del Napoli non scenderà in campo con la maglia azzurra.

Leggi anche: Blake Lively è incinta: aspetta il quarto figlio da Ryan Reynolds

Il dramma di Insigne e Jenny

Il calciatore ha festeggiato il suo primo goal nel Toronto qualche settimana fa, dando l’annuncio della gravidanza di sua moglie, Jenny Darone, infilando il pallone sotto la maglia. Un gesto tenero che ha lasciato intendere l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. Qualche giorno fa, però, il dramma: Lorenzo e Jenny hanno perso il bimbo al sesto mese di gravidanza.

Leggi anche: Emma Marrone, il papà Rosario muore all’età di 66 anni: ”Ti amerò per sempre, fai buon viaggio”

Insigne e la pausa dagli allenamenti

Lo scorso 8 settembre, il Toronto FC aveva annunciato che il calciatore si sarebbe preso una pausa dagli allenamenti per la “delicata situazione familiare” che stava affrontando. In seguito, il nome dell’attaccante non era comparso neanche tra i convocati dell’Italia.

Il pallone passa in secondo piano davanti al dolore per la perdita del proprio figlio. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Mimmo Criscito è stato dai primi momenti vicino alla famiglia Insigne. Mentre il portiere Westberg dopo aver parato un rigore nel match con l’Atlanta United ha indicato con le mani il numero 24.