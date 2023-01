Lotteria Italia 2022, i biglietti vincenti: l’elenco completo dei premi di prima, seconda e terza categoria

Biglietti vincenti Lotteria Italia 2022

Grande attesa per l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022. Oggi, venerdì 6 gennaio, alle 20.45, è iniziata la trasmissione condotta da Amadeus “I soliti ignoti”, a cui è stata abbinata l’estrazione della Lotteria Italia. Tutti incollati allo schermo, quindi, ma se non riuscite a controllare i biglietti estratti, vi aiutiamo noi. Per verificare la vincita dei vostri biglietti della Lotteria Italia riportiamo di seguito tutti i numeri delle matrici che danno diritto ad aggiudicarsi i premi di prima, seconda e terza categoria.

Ricordiamo che per seguire in diretta l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia è possibile guardare lo speciale dei Soliti Ignoti su Rai 1. Questa sera, infatti, Amadeus conduce una puntata tutta incentrata sulla Lotteria Italia che vedrà la partecipazione di numerosi personaggi famosi del mondo dello spettacolo e l’estrazione dei cinque premi di prima categoria. Nel corso dello show i 5 biglietti vincenti della Lotteria Italia verranno abbinati a cinque personaggi famosi che si sfideranno per determinare l’ordine dei 5 premi.

Lotteria Italia 2023: biglietti vincenti prima categoria

I cinque biglietti vincenti di prima categoria per l’estrazione dell’Epifania del concorso Lotteria Italia 2020 sono stati estratti. Nel corso del programma di Rai Uno “Soliti Ignoti” Amadeus ha svelato i numeri dei biglietti fortunati che riportiamo di seguito.

Svelati i biglietti di prima categoria estratti stasera, 6 gennaio 2020. Ecco quali sono.

D 271862 venduto a BOLOGNA vince 5 milioni

L 486158 venduto a ROMA vince 2,5 milioni di euro

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM); vince 2 milioni di euro

E 004737 venduto a ROMA 1,5 milioni di euro

L 492408 venduto a PARMA vince 1 milione di euro

Roma, bis dell’anno scorso

Il primo premio della Lotteria Italia è stato vinto a Bologna con il biglietto serie D 271862. Il secondo premio da 2,5 milioni è finito a Roma, biglietto serie L 486158. Il terzo premio da 2 milioni di euro – segnala Agimeg – ancora nel Lazio a Fonte Nuova, in provincia di Roma con il biglietto serie L349605. Il quarto premio da 1,5 milioni è andato ancora a Roma, con il biglietto serie E 004737. Infine, il quinto premio milionario da 1 milione è andato a Parma, con il biglietto serie L 492408.

Da notare che per Roma e Lazio si tratta di un bis rispetto all’edizione dello scorso anno quando a Roma finirono sempre due premi milionari, da 5 e 1,5 milioni di euro ed uno, da 2 milioni di euro, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

I biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2023

Dopo i cinque premi milionari, ecco i biglietti della seconda categoria: 10 da un valore di 50 mila euro:

D 367432 (Palermo);

F 328148 (Monte San Savino, Arezzo);

P 005315 (Tortoreto, Teramo);

A 265781 (Parma);

O 309242 (Medesano, Parma);

B 197669 (Benevento);

D 229592 (Jesi, Ancona);

C 442658 (Caorle, Venezia);

D 357293 (Frosinone);

D 054762 (Vallata, Avellino)

I biglietti di terza categoria da 20.000 euro

Sono 180, invece, i biglietti vincenti di terza categoria, quelli da 20.000 euro. Ecco quali sono e dove sono stati vinti: