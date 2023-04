Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni terza puntata: trama episodi martedì 25 aprile 2023

Nuovo imperdibile appuntamento con la fiction Luce dei Tuoi Occhi tornata in prima serata su Canale 5 con la seconda stagione. Gli ascolti stanno premiando questi primi appuntamenti in compagnia della fiction dove Anna Valle e Giuseppe Zeno sono tornati nelle vesti della coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni. Dopo aver visto i primi due appuntamenti vediamo cosa accadrà la prossima settimana: ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella seconda puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Prima di dare uno sguardo al nuovo episodio facciamo il punto sulla trama. Mercoledì 19 aprile è andata in onda la seconda puntata: Diana ha fatto i conti con un momento difficile perché la ballerina ha scoperto la sua vera identità. E per lei è stato letteralmente un colpo al cuore, al punto che ha iniziato a fare uso di droghe. Un dramma senza precedenti considerando che la ragazza è finita in overdose rischiando la sua stessa vita; Emma ed Enrico sono riusciti però a salvarla. Diana, una volta ripresa, a quel punto ha deciso di tornare in accademia. I rapporti però sono rimasti tesi sia verso Petra che nei confronti della stessa Emma.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2, trama puntata martedì 25 aprile 2023

Ma cosa vedremo adesso nel prossimo episodio? Secondo le anticipazioni, proprio nel luogo dove sembra essersi consumato un omicidio, Emma trova per caso un braccialetto di Diana. Miranda, travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei si lancerà in un’accusa diretta e per nulla velata. Cosa accadrà dunque? Quali altri segreti riserverà il proseguo della trama?

Perché Luce dei tuoi occhi 2 non va in onda mercoledì 26 aprile 2023

Per saperne di più non ci resta che attendere una settimana anzi anche meno in questo caso: sì perché in realtà l’appuntamento con la terza puntata della fiction andrà in onda in anticipo rispetto al consueto appuntamento del mercoledì considerando che il 27 aprile al suo posto ci sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juve. Pertanto, il nuovo episodio di Luce dei tuoi occhi 2 sarà trasmesso in prima tv su Canale 5 martedì 25 aprile 2023.