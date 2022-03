Lucio Dalla: canzoni, carriera, età, come è morto, frasi, figli, compagno

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nel corso della puntata ci sarà un lungo ed emozionante omaggio a Lucio Dalla, scomparso nel 2012.

Chi era Lucio Dalla, le canzoni più famose

Lucio Dalla è nato a Bologna il 4 marzo del 1943 ed è scomparso a Montreux il 1 marzo del 2012: è stato un cantautore, attore, compositore e polistrumentista amato e stimato da tutti, una vera icona della musica italiana. E’ stato uno dei più innovativi cantautori della nostra scena musicale, ha collaborato e duettato con artisti di fama nazionale e internazionale: nel corso della sua brillante carriera ha sempre suonato il pianoforte, il clarinetto, il sassofono ed è conosciutissimo anche all’estero. Dalla passione per il jazz alle canzoni che hanno fatto la storia della musica, come Piazza Grande, dedicata a un senzatetto realmente vissuto, o Caruso, brano che ha venduto quasi 9 milioni di copie in tutto il mondo.

L’ultima partecipazione al Festival di Sanremo

Lucio Dalla ha partecipato numerose volte al Festival di Sanremo, l’ultima è stata il 14 febbraio del 2012 quando è ritornato sul palco per accompagnare Pierdavide Carone con il brano ‘Dani’.

Come è morto, funerali

Lucio Dalla è morto improvvisamente, stroncato da un infarto, il 1 marzo del 2013, tre giorni prima del suo 69esimo compleanno, presso l’Hotel Plaza di Montreux, cittadina svizzera, dove si era esibito qualche sera prima. E’ stato il suo collaboratore, Marco Alemanno, a scoprire per prima il decesso. Il giorno seguente il feretro è stato trasferito alla residenza bolognese dell’arista in via D’Azeglio e sabato 3 marzo è stata allestita la camera ardente. La città ha proclamato il lutto cittadino e il funerale si è tenuto il 4 marzo, giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, nella basilica di San Petronio: le spoglie sono state sepolte nel Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna e nel 2013 la salma è stata cremata e inumata.

L’eredità

L’eredità è stata stimata in 100 milioni di euro, composta dai diritti d’autore, dall’abitazione a Bologna, dalle ville in Sicilia e alle Isole Tremiti e da altri beni immobili. Il cantautore non ha lasciato il testamento e tutto è stato diviso tra i suoi cinque cugini. Nel 2014 è stata fondata la ‘Fondazione Lucio Dalla’, che ha sede nella sua casa di via D’Azeglio a Bologna e ha come compito quello di valorizzare l’esperienza e il patrimonio dell’artista.

Chi era il compagno, vita privata

Sono state molte le considerazione sulla sua omosessualità, mai confermata dall’artista. Una dichiarazione è stata rilasciata nel 1979 sulla rivista di liberazione omosessuale Lambda, poi tutto è stato reso noto dopo la morte.