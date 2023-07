Madame in concerto a Roma: scaletta e ospiti di stasera

Madame, la giovane cantante del Festival di Sanremo e non solo, stasera in concerto a Roma: scaletta e ospiti.

Madame arriva in concerto a Roma. La giovane popstar si esibirà all’Auditorium Parco della Musica all’interno del Roma Summer Fest 2023. La manifestazione presenta un ricco cartellone di artisti tra cui la popstar che ha sbaragliato la concorrenza al Festival di Sanremo mostrandosi pronta per grandi palcoscenici. La donna, che ha esordito inizialmente nella scena Rap italiana, scrivendo testi anche per veterani del settore come Marracash, si è lanciata nel cantautorato con brani inediti e testi profondamente significativi.

Gli stessi che hanno coinvolto personalità come Ghali e non solo. La novità è proprio riuscire a coniugare profondità testuale a capacità armoniche: non tutti sanno essere profondi e significativi senza tralasciare l’aspetto musicale. Madame ci riesce con quella voce originale che ricorda armonie orientali in grado di sbaragliare qualsiasi tipo di aspettativa. Ogni esibizione è sempre inedita e particolare come la scaletta che propone per l’evento di stasera, i biglietti sono sold out da settimane.

La Rai cancella il programma di Filippo Facci: il giornalista “paga” il pezzo sul figlio di La Russa

Madame in concerto a Roma: la scaletta dei brani

Tutto finito, ma i fan che sono riusciti ad avere un tagliando non vedono l’ora di ascoltare i suoi brani più celebri, “Il bene e il male” che ha impressionato positivamente i critici sul palco dell’Ariston ma non solo. Le scelte musicali sono preponderanti per garantire una commistione di emozioni e divertimento.

La scaletta prevista è la seguente: Istinto, Baby, L’Eccezione, Tu mi hai capito, Clito, Sentirmi, Sciccherie, Mami e Papi, Voce, Marea, Il mio nuovo Maestro, Il bene e il male. Madame spera di raccogliere ulteriormente quello che ha seminato in questi anni. L’attenzione è massima e anche la viabilità in tal senso è stata modificata opportunamente con i collegamenti al punto giusto per evitare ingorghi in questa estate calda all’insegna della musica. Madame chiama, il pubblico risponde.