Made in Sud, anticipazioni terza puntata: i comici di lunedì 2 maggio, orario e dove vedere le repliche

Torna, come ogni lunedì che si rispetti, l’appuntamento con il divertimento e la risata. Stiamo parlando di Made in Sud, il comedy show di Rai 2 che vede alla conduzione, per la prima volta, la showgirl e ballerina Lorella Boccia e il rapper napoletano Clementino. Con loro anche l’attore Maurizio Casagrande.

Gli ospiti di stasera a Made in Sud: gli artisti che saliranno sul palco

Sul palco questa sera torneranno Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, quest’ultimo accompagnato da Umberto Sardella e Antonella Genga. Ma non solo. Saranno oltre 45 gli artisti che si avvicenderanno all’Auditorium Rai di Napoli per tre ore di spensieratezza, tra di loro:

Gli Arteteca alle prese con le vicissitudini di coppia

il trio dei Gemelli di Guidonia

Simone Schettino con le sue riflessioni sull’attualità

Ciro Giustiniani

Maurizio Battista

Mino Abbacuccio con il personaggio Ciruzzo

Mariano Bruno col tormentone ‘Totore t’o truove’

Il trio Caputo-Ceruti-D’Ausilio

Il duo formato da Pasquale Palma e Gennaro Scarpato.

Non mancheranno, poi, come sempre, le emozioni in musica grazie al duo inedito formato da Livio Cori e Mavi.

Quando inizia il programma su Rai 2

L’appuntamento con la terza puntata di Made in Sud è per stasera, lunedì 2 maggio, a partire dalle 21.20 su Rai 2, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play.