Mamma e figlia insieme su OnlyFans per pagarsi le bollette. ‘Così guadagniamo 2300 euro a settimana’

Legate fin dalla nascita, da affetto, per lavoro e audacia. Mamma e figlia in Inghilterra hanno deciso di collaborare allo stesso progetto lavorativo, molto discusso ma purtroppo fin troppo redditizio di questi tempi. È la storia di Jessie Jo Richardson, 53enne, e della figlia Achante, 21enne, che insieme hanno deciso di mantenersi posando in intimo in foto e video provocanti su OnlyFans.

Jessie Jo Richardson ha fatto di necessità virtù. La donna lavorava già nel settore per adulti da 13 anni, ma la pandemia ha ridotto i suoi ingaggi e messo in crisi le sue entrate. Così, sommersa da bollette e pagamenti, con un figlio non autosufficiente, la donna ha coinvolto anche la figlia nella sua attività, conscia del fatto che Achante avesse già una predisposizione per il voyerismo e sarebbe stato facile renderlo un business. “E’ stata mia mamma a farmi notare che mi facevo selfie di continuo con abitini sexy. Perché non guadagnarci soldi? Ha ragione!”, ha così raccontato la ragazza in un’intervista al Daily Mail.

Dalla fame alla fortuna sui social con OnlyFans

Non è stato facile per le due donne accettare questo stile di vita, ma la situazione per Jessie Jo Richardson e la sua famiglia era fin troppo drammatica. La donna ha raccontato al tabloid di essersi sfamata per settimane con sole 30 sterline, con gli avanzi dei piatti dei figli, faticando a mantenerli. Suo figlio Romario, 23 anni, ha infatti gravi problemi di salute e non è autosufficiente. Mentre ad Achante, laureatasi in graphic design con lode tre anni fa, centinaia di datori di lavoro hanno chiuso le porte in faccia. Le sorti della coppia sono cambiate quando la madre di famiglia è stata contattata da Babestation e dopo averne discusso con i suoi figli, che all’epoca avevano 8 e 10 anni, ha deciso di fare un tentativo e ha iniziato a guadagnare bene. Il Covid-19 però ha di nuovo cambiamento il mercato e costretto Jessie Jo a rimettere in discussione la sua attività.

Lavorare alla mercé dello sguardo altrui, però, ha ribaltato le sorti delle due donne, che oggi su OnlyFans contano 3.400 follower e guadagnano in media 2000 sterline a settimana (circa 2.300 euro), il tutto in poche ore. “Con il nostro OnlyFans ora possiamo pagarci le bollette, comprare case e possiamo mangiare regolarmente. Possiamo dire di avere davvero una bella vita”, ha raccontato Achante.