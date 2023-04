Manila Nazzaro è fidanzata? Età e vita privata

L’attrice e showgirl Manila Nazzaro oggi sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Ha annunciato che rivelerà alcuni scottanti dettagli sulla rottura con l’ex Lorenzo Amoruso. Tutti si chiedono se lei abbia trovato un nuovo amore oppure no. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sul suo nuovo fidanzato!

La vita privata di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha avuto una vita amorosa molto turbolenta. La prima relazione importante è stata con Francesco Cozza. La coppia ha dato alla luce due figli: Nicolas e Francesco Pio. Tra loro l’amore sembrava andare a gonfie vele, tant’è che sono convolati a nozze nel 2007. Tuttavia, dopo qualche anno le cose si sono incrinate e dopo un periodo difficile e tormentato, hanno deciso di prendere due strade diverse. Da quanto raccontato la rottura sarebbe stata tutt’altro che facile, soprattutto per i figli. La scelta ha comunque portato Manila Nazzaro e Francesco Cozza a voltare pagina e a ricominciare. La showgirl ha vissuto un’altra storia d’amore molto importante con Lorenzo Amoruso.

La rottura con Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie più amate nel mondo del gossip. I due sembravano innamoratissimi e hanno condiviso ben 5 lunghi anni della loro vita. Hanno affrontato grandi sfide: mesi di separazione durante la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip, ma anche la grande sfida di Temptation Island. Dallo show, la coppia era uscita più forte che mai, tant’è che avevano deciso di convolare a nozze per giurarsi il “sì” eterno. Eppure, qualcosa è andato storto. Ad un passo dall’altare, i due si sono lasciati. I motivi della rottura non sono chiari, ma sembra che il motivo scatenante sia stata l’eccessiva appariscenza e mania di protagonismo di lui. A tal punto, da lasciare indietro la sua amata e da trascurare l’amore. Forse Las howgirl oggi rivelerà nuovi dettagli a Serena Bortone?

Manila Nazzaro è fidanzata?

Tutti si chiedono se Manila ad oggi abbia ritrovato l’amore oppure no. Per il momento non ha voluto rispondere a questa domanda, ma ha lasciato intendere in più occasioni di aver bisogno di un po’ di tempo. Si sa, dopo una grande rottura, è necessario il tempo giusto per “rimettersi in pista”. Pare che ad oggi sia single e si concentri soprattutto sui suoi due figli che tanto ama: