Marco Cucolo, chi sono i genitori e la sorella: età, lavoro, la storia con Lory Del Santo

Marco Cucolo è il grande amore di Lory Del Santo e oggi saranno entrambi ospiti da Serena Bortone. Racconteranno tutto di loro, della loro vita e del loro amore nel salotto di “Oggi è un altro giorno”. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla famiglia di Cucolo!

Chi sono i genitori di Marco Cucolo: età e lavoro

La madre di Marco Cucolo è sempre stata molto presente nella sua vita e di recente è anche apparsa in televisione dove ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni e del padre non si sa nulla. Tuttavia, la suocera di Lory Del Santo si chiama Lina e le due hanno più o meno la stessa età. Infatti, i due hanno ben 33 anni di differenza e questo è stato da sempre un tasto dolente per la madre. Inizialmente non ha accettato la relazione, ma poi ha dovuto fare i conti con la realtà. Ha dichiarato: “Ho scoperto che Marco si era innamorato di Lory per caso, si trovava in una trasmissione televisiva. Aveva 21 anni, era uno shock. Me lo son visto apparire in televisione. In questa prima fase non ho fatto i conti”. Passato un po’ di tempo, però, ha iniziato ad accettare le cose, ha continuato: “Dopo ho iniziato a vedere un attimino gli interessi e la felicità di Marco. All’inizio tu sei impressionata dalla differenza, l’alternativa era perdere mio figlio, il suo vissuto… Io invece l’ho appoggiato in pieno e ho imparato ad amare anche Lory”.

Chi è la sorella

Per quanto riguarda la sorella di Marco Cucolo, sappiamo che si chiama Claudia, i due sono cresciuti insieme e sono affezionatissimi. Tra loro c’è un bellissimo rapporto e lei è una grande sostenitrice della relazione tra Marco e Lory Del Santo. Non si hanno informazioni sulla sua vita privata, ne conosciamo l’esistenza soltanto perché la madre Lina scrisse una lettera alla showgirl nel 2014, quando scoprì della sua relazione con il figlio, nelle righe ha scritto: “Lui e sua sorella sono cresciuti in modo semplice, normale”.

La storia con Lory Del Santo

Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono conosciuti sui social perché lui ha iniziato a mandarle molti messaggi dolci e pieni d’amore. Lui si era da poco trasferito a Milano per coltivare il suo lavoro come videomaker e i due si sono conosciuti e innamorati subito. Dal colpo di fulmine non si sono mai più separati, nonostante lui avesse 21 e lei 54. Sono innamoratissimi, ecco un dolce scatto della coppia: