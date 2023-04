Marco Giallini, chi era la moglie Loredana: età, come è morta e figli

Il celebre attore Marco Giallini, adesso in auge per la sua incredibile interpretazione di “Rocco Schiavone” sarà ospite oggi pomeriggio di Francesca Fialdini. Il salotto di “Da noi a ruota libera” non si ferma neanche per la domenica delle palme e, anzi, accoglie in studio ospiti davvero speciali. L’attore racconterà tutto di sé e della prematura morte di sua moglie Loredana. Ecco cosa è successo davvero.

Chi era Loredana la moglie di Marco Giallini?

Marco Giallini ha un tragico passato di cui ha sempre parlato poco volentieri. Questo riguarda la prematura morte della sua amata moglie Loredana. I due si erano conosciuti quando avevano solo quattordici anni e lui racconta sempre con un gran sorriso: “Eravamo piccoli, per i primi due anni ci siamo solo sfiorati la mano”. Nel 1998 i due sono convolati a nozze, quando entrambi avevano poco più di 30 anni. Il primo ottobre dello stesso anno nasce il loro primo figlio, Rocco. Il 13 novembre del 2005, invece, arriva il secondo figlio, che chiamano Diego.

Come è morta quel tragico giorno

Il racconto della morte della moglie fa sgorgare sempre fiumi di lacrime sul viso del noto attore. Solo di recente, dopo 13 anni, ha voluto parlare un po’ più nel dettaglio dell’accaduto. Lei era giovanissima, aveva poco più di 40 anni ed è successo tutto all’improvviso. In alcune interviste ha dichiarato: “Da un paio di giorni aveva un mal di testa fortissimo, ma vai a pensare… Lei e i bambini stavano per partire per il mare, sarebbero rimasti in vacanza un paio di mesi. Invece, ha chiuso gli occhi e mi si è accasciata fra le braccia mentre chiacchieravamo. Io le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo e ho maledetto Dio. Ha vissuto altri due giorni, ma senza riprendere conoscenza”. Il dolore è ancora vivo e lancinante nel cuore dell’attore. La diagnosi è stata quella di un’emorragia cerebrale fulminante.

I figli di Marco Giallini e Loredana

La tragedia è ancora viva nel suo cuore e in quello dei suoi due figli. Quando è successo, Rocco aveva 13 anni e il piccolo Diego stava per compiere 8 anni. Così si è ritrovato a crescere i piccoli da solo e ha raccontato: “Rocco non ne ha più parlato. Il piccolo mi diceva: Papà, perché non chiedi a Gesù di far tornare la mamma?“. Ha continuato “Loredana per me è stata tutto. Penso che un dolore così grande non si possa superare. Se non lo provi non lo puoi capire”. Ecco uno scatto dell’attore con i due figli, che oggi hanno 24 e 17 anni: